Національний банк України виступив проти надання необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-яких органів, включаючи податкову службу.

Про це заявили в НБУ, відповідаючи на слова міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність відкрити банківську таємницю співробітникам ДПС.

В НБУ підкреслили, що правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до такої інформації лише за судовим рішенням. При цьому вони повинні обґрунтувати необхідність і доцільність доступу, що є важливим запобіжником для захисту приватної інформації громадян.

У Національному банку України також наголосили, що визначення меж охорони банківської таємниці потребує ретельного балансування між приватними і публічними інтересами. З одного боку, це право клієнта банку на конфіденційність, з іншого — потреба у захисті загальносуспільних інтересів, таких як запобігання та розслідування злочинів.

Водночас в НБУ підкреслили, що в Європейському Союзі, до якого Україна прагне приєднатися, захист приватної власності, зокрема особистих фінансових даних, є основною частиною верховенства права. Будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації може загрожувати основним правам громадян та суперечити європейським цінностям.

Голова НБУ додав, що банківська таємниця є важливим елементом довіри до банківської системи.

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