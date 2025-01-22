В Україні за останній тиждень спостерігаються значні коливання цін на овочі.

Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, найбільше подешевшала цибуля, знизившись з 15-16 грн за кг до 13-15 грн. Це сталося на фоні зниження якості товару, що залишався в сховищах.

Морква також подешевшала — з 25-32 грн за кг до 23-20 грн за кг. Водночас ціни на огірки та солодкий перець продовжують зростати. Мінімальна вартість огірків збільшилася з 110 до 120 грн за кг, а ціна солодкого перцю піднялася з 140-150 грн до 145-170 грн за кг. Подорожчали й томати, де верхня межа ціни зросла з 90 до 120 грн за кг. Баклажан став дорожчим з 110-120 грн до 180-200 грн за кг, в той час як кабачок трохи подешевшав — з 90-100 грн до 85-90 грн за кг. Ціни на якісний часник також зросли, піднявшись до 170 грн за кг з 150 грн.

Зміни спостерігаються і в сегменті зелені: ціна кропу та петрушки знизилася з 200 до 180 грн за кг, а ось салат подорожчав з 50-100 грн до 150-160 грн за кг.

У фруктовому сегменті подешевшали апельсини, їхня ціна знизилася з 68-130 грн до 65-125 грн за кг, а яблука стали дешевшими з 27-35 грн до 23-32 грн за кг.

Прогноз щодо цін на продукти в Україні на 2025 рік

Експерти прогнозують подальші зміни цін на продукти в Україні. Максим Гопка, аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу", зазначив, що через високі ціни на м'ясо попит на цей продукт залишається низьким, що стримує його подорожчання. У свою чергу, економіст Олег Пендзин наголосив на зростанні вартості молочних продуктів, що має об'єктивні підстави.

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, протягом 2025 року ціни на хліб можуть збільшуватися на 1,5-2% щомісяця, а загалом за рік вони можуть зрости на понад 20%.

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