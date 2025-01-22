В Україні спостерігається поступове зниження рівня офіційного безробіття.
Згідно з даними Національного банку України, рівень безробіття на кінець 2024 року досяг історичного мінімуму.
Протягом останніх місяців ситуація покращується, і кількість безробітних скорочується.
Статистика безробіття в Україні:
У грудні 2024 року в Україні офіційно зареєстровано 94,2 тисячі безробітних осіб.
Для порівняння, у грудні 2023 року цей показник становив 96,1 тисячі.
Зміни у вакансіях:
Наприкінці 2024 року кількість відкритих вакансій досягла 46,7 тисячі.
В аналогічний період 2023 року це число складало лише 32,4 тисячі.
Прогноз на майбутнє
Згідно з прогнозами, у 2024 році рівень безробіття в Україні становив 14,2%. У наступні роки він поступово знижуватиметься:
У 2025 році очікується зниження до 11,6%.
У 2026 році цей показник зменшиться до 10,6%.
Слід зазначити, що зниження рівня безробіття пов'язане із зростанням попиту на робочу силу, зокрема на висококваліфікованих спеціалістів.
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