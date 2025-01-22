Рівень безробіття в Україні становив 14,2%, а в наступні роки він поступово знижуватиметься.

В Україні спостерігається поступове зниження рівня офіційного безробіття.

Згідно з даними Національного банку України, рівень безробіття на кінець 2024 року досяг історичного мінімуму.

Протягом останніх місяців ситуація покращується, і кількість безробітних скорочується.

Статистика безробіття в Україні:

У грудні 2024 року в Україні офіційно зареєстровано 94,2 тисячі безробітних осіб.

Для порівняння, у грудні 2023 року цей показник становив 96,1 тисячі.

Зміни у вакансіях:

Наприкінці 2024 року кількість відкритих вакансій досягла 46,7 тисячі.

В аналогічний період 2023 року це число складало лише 32,4 тисячі.

Прогноз на майбутнє

Згідно з прогнозами, у 2024 році рівень безробіття в Україні становив 14,2%. У наступні роки він поступово знижуватиметься:

У 2025 році очікується зниження до 11,6%.

У 2026 році цей показник зменшиться до 10,6%.

Слід зазначити, що зниження рівня безробіття пов'язане із зростанням попиту на робочу силу, зокрема на висококваліфікованих спеціалістів.

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