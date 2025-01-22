Уровень безработицы в Украине составил 14,2%, а в последующие годы он будет постепенно снижаться.

В Украине наблюдается постепенное снижение уровня официальной безработицы.

Согласно данным Национального банка Украины, уровень безработицы к концу 2024 года достиг исторического минимума.

В последние месяцы ситуация улучшается, и количество безработных сокращается.

Статистика безработицы в Украине:

В декабре 2024 года в Украине официально зарегистрировано 94,2 тысяч безработных.

Для сравнения, в декабре 2023 года этот показатель составил 96,1 тысяч.

Изменения в вакансиях:

В конце 2024 года количество открытых вакансий достигло 46,7 тысяч.

В аналогичный период 2023 года это число составляло всего 32,4 тысячи.

Прогноз на будущее

Согласно прогнозам, в 2024 году уровень безработицы в Украине составил 14,2%. В последующие годы он будет постепенно снижаться:

В 2025 году ожидается понижение до 11,6%.

В 2026 году этот показатель снизится до 10,6%.

Следует отметить, что снижение уровня безработицы связано с ростом спроса на рабочую силу, в частности высококвалифицированных специалистов.

Также Politeka писала о том, что доллар в Украине продолжает стремительно дорожать, а евро – дешеветь на фоне общей экономической нестабильности; эксперты советуют не продавать наличную наличную валюту.