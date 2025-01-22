В Украине наблюдается постепенное снижение уровня официальной безработицы.
Согласно данным Национального банка Украины, уровень безработицы к концу 2024 года достиг исторического минимума.
В последние месяцы ситуация улучшается, и количество безработных сокращается.
Статистика безработицы в Украине:
В декабре 2024 года в Украине официально зарегистрировано 94,2 тысяч безработных.
Для сравнения, в декабре 2023 года этот показатель составил 96,1 тысяч.
Изменения в вакансиях:
В конце 2024 года количество открытых вакансий достигло 46,7 тысяч.
В аналогичный период 2023 года это число составляло всего 32,4 тысячи.
Прогноз на будущее
Согласно прогнозам, в 2024 году уровень безработицы в Украине составил 14,2%. В последующие годы он будет постепенно снижаться:
В 2025 году ожидается понижение до 11,6%.
В 2026 году этот показатель снизится до 10,6%.
Следует отметить, что снижение уровня безработицы связано с ростом спроса на рабочую силу, в частности высококвалифицированных специалистов.
Также Politeka писала о том, что доллар в Украине продолжает стремительно дорожать, а евро – дешеветь на фоне общей экономической нестабильности; эксперты советуют не продавать наличную наличную валюту.
Несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен прогноз в 45 гривен за доллар, на самом деле до конца года он может вырасти до 47 гривен.
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