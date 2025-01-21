Найближчим часом очікується кілька магнітних бур, вони можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Фахівці опублікували дати магнітних бур по днях із прогнозом інтенсивності.

За даними супутникових систем NOAA, Meteoagent та міжнародних метеорологічних лабораторій, найближчими днями спостерігатимуться зміни геомагнітної активності.

Вчені попереджають, що найближчими днями очікується кілька магнітних коливань, вони можуть мати несприятливий вплив.

Так, у середу, 22 січня, буде потужна магнітна буря червоного рівня (К-індекс 6), найсильніший вплив очікується з 12:00 до 18:00.

Четвер, 23 січня слабкі чи помірні коливання, у п'ятницю, 24 січня – слабкі чи помірні коливання.

У суботу, 25 січня – магнітна буря червоного рівня (К-індекс 5).

Однак важливо пам'ятати, що прогнози магнітної активності попередні, адже сонячна активність змінюється дуже швидко.

Метеозалежні люди під час магнітних бур можуть скаржитися на головний біль та погане самопочуття.

У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, підвищується артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бурь фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну.

Також потрібно дотримуватись збалансованого режиму живлення та пити достатню кількість води.

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