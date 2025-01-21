В ближайшее время ожидается несколько магнитных бурь, они могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Специалисты опубликовали даты магнитных бурь по дням с прогнозом интенсивности.

По данным спутниковых систем NOAA, Meteoagent и международных метеорологических лабораторий, в ближайшие дни будут наблюдаться изменения геомагнитной активности.

Ученые предупреждают, что в ближайшие дни ожидается несколько магнитных колебаний, они могут иметь неблагоприятное влияние.

Так, в среду, 22 января будет мощная магнитная буря красного уровня (К-индекс 6), самое сильное влияние ожидается с 12:00 до 18:00.

Четверг, 23 января слабые или умеренные колебания, в пятницу, 24 января - слабые или умеренные колебания.

В субботу, 25 января - магнитная буря красного уровня (К-индекс 5).

Однако важно помнить, что прогнозы магнитной активности предварительные, ведь солнечная активность меняется очень быстро.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут жаловаться на головную боль и плохое самочувствие.

У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.

Также нужно придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.

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