Специалисты опубликовали даты магнитных бурь по дням с прогнозом интенсивности.
По данным спутниковых систем NOAA, Meteoagent и международных метеорологических лабораторий, в ближайшие дни будут наблюдаться изменения геомагнитной активности.
Ученые предупреждают, что в ближайшие дни ожидается несколько магнитных колебаний, они могут иметь неблагоприятное влияние.
Так, в среду, 22 января будет мощная магнитная буря красного уровня (К-индекс 6), самое сильное влияние ожидается с 12:00 до 18:00.
Четверг, 23 января слабые или умеренные колебания, в пятницу, 24 января - слабые или умеренные колебания.
В субботу, 25 января - магнитная буря красного уровня (К-индекс 5).
Однако важно помнить, что прогнозы магнитной активности предварительные, ведь солнечная активность меняется очень быстро.
Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут жаловаться на головную боль и плохое самочувствие.
У некоторых людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, повышается артериальное давление, обостряются хронические заболевания.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь специалисты рекомендуют максимально снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, увеличить время отдыха и полноценного сна.
Также нужно придерживаться сбалансированного режима питания и пить достаточное количество воды.
Читайте также:
Астрологи назвали знаки, призванные изменить мир к лучшему: очаг мудрости и доброты.
Названы знаки Зодиака, которые не меняются даже ради любви.