Боксер Ентоні Джошуа вже націлюється на поєдинок з українцем Олександром Усиком

«Я готуюся до бою в червні, налаштований на це. Суперником буде Пулєв. Тим часом Усик буде битися з Чісорою. Поки що все йде за таким планом».

Британець впевнений, що потрібно добре готуватися до бою, навіть якщо він тільки в планах.

«Але далі я знаю, що в будь-якому випадку буде мій бій з Усиком, і я до цього готуюся. Розумно вже починати готуватися, вивчати. Я хочу битися 2-3 рази в рік, і це дає мені можливість добре планувати підготовку до будь-якого суперника», - вважає Джошуа.

Раніше ми писали, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа висловився про поєдинок Усик-Чісора.

Британець вважає, що Чісора може доставити багато проблем українцю.

«Нещодавно я спарингував з Дереком, і був на його останніх поєдинках. Той Чісора, якого я бачив може задати Усику проблем. Під час спарингу з ним, я зрозумів, що хлопець досить сильний. Я віддаю належне Ділліану Уайту, який зміг його контролювати 12 раундів. Щоб контролювати хід бою з Чісорою потрібно багато рухатися. Усик із важкої ваги і у нього гарні ноги і швидкість. Якщо Чісора не відчує загрози від Усика, то Олександр зіткнеться з проблемами. Усик один з кращих боксерів нашого покоління, яких бачив світ. У бою з Чісорою – шанси 50 на 50. Ось чому цей бій покаже телеканал Sky. Люди хочуть побачити видовище», - заявив Джошуа телеканалу Sky Sports.