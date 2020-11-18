В Азербайджане прошли протесты против присутствия РФ в Нагорном Карабахе



Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца)



Так, на улицы Баку вышли люди с требованием к России вывести своих миротворцев

На опубликованных кадрах слышно, как протестующие скандируют "Путин, уходи!", "Нам на помощь придет Турция!".

Стоит отметить, что в столице Армении Ереване также прошла волна протестов. Армяне уверены, что российский президент Владимир Путин предал их.

"Мы думали, что мы с Россией родные республики, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила, ради своих интересов», – заявил один из присутствующих.

Протестующие уверены, что Россия должна была ввести войска в Карабах и помогать воевать за него на стороне Армении.

Напомним, РФ разместила миротворческий контингент на территории Карабаха после трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, РФ и Арменией.





Напомним, армянские солдаты атаковали россиян в Карабахе, видео: "отказались покидать регион".

Как сообщала Politeka, Россия заводит в Карабах танки и "Грады", видео: "договоренностями не предусматривалось".

Также Politeka писала, что колонну российских миротворцев в Сирии атаковали местные жители: эпические кадры.



