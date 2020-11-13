В Нагорном Карабахе появились российские "Грады" и танки, хотя в рамках достигнутых договоренностей эта техника не должна была заводиться с территории РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Милитарный портал".

Так, в соцсети появились фото- и видеоподтверждения того, что Россия заводит в Нагорный Карабах танки Т-72 и РСЗО БМ-21 "Град".

Сначала на территории Азербайджана были замечены танки Т-72 из состава 102-й военной базы Вооруженных сил России, расположенной в Армении.

В частности, в сети появилось видео с танками Т-72 ВС России и бортовыми номерами 431, 432 и 433.

Танки удалось идентифицировать по тактическому знаку, а танк с бортовым номером 431 ранее уже "засветился" в российском военно-пропагандистском видео с военной базы №102 в Гюмри.

Также была определена геолокация местности, где появилась военная техника.

Речь идет о Лачинском коридоре неподалеку от границы с Арменией.

Кроме того, во время движения по Лачинскому коридору была замечена военная колонна российской техники, в которой, кроме автомобилей, находились реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Следует отметить, что согласно озвученным договоренностям, из военной техники, вводимой в Карабах, предусматривается до 90 бронетранспортеров и 360 автомобилей. При этом то, что Россия заводит в Нагорный Карабах танки и РСЗО, в публичной плоскости как в рамках соглашения не объявлялось.

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