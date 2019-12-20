Американские ученые назвали вид курения, который способствует развитию рака легких

Ученые из американского университета Южной Каролины определили наиболее опасный вид курения, который в два раза повышает риск развития онкологии и смерти от рака легких, передает Рамблер/доктор.

Как выяснили медики, курение сигарет без фильтра является самым опасным. Ученые утверждают, что в 90% случаев рака легких причиной развития заболевания является курение именно таких сигарет. По данным статистики плачевный результат зачастую не зависит от легкости табачных изделий, вкусовых, ароматических или витаминных добавок в них.

«Многие считают, что ультралегкие сигареты могут быть безопаснее, но это не так», — заявила автор исследования Нина Томас.

В процессе исследования ученые провели анализ данных 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Все они были курильщиками со стажем более 30 лет. Медики выяснили, что риск развития рака на 40% выше у тех, кто предпочитал сигареты без фильтра. При этом вероятность преждевременной смерти у них также выше на 30%. Кроме того, установлено, что курильщики сигарет без фильтра имеют большую зависимость от никотина чем их «коллеги», курившие сигареты с фильтром. По мнению ученых, эти данные дают основание предположить, что причина в более высоком содержании смол, попадающих с табачным дымом в организм.

Как известно, Верховная Рада Украины на данный момент рассматривает сразу 17 антитабачных законопроектов. Среди предложений парламентариев: увеличить штрафы за курение в общественных местах, запретить размещение рекламы табачных изделий и запретить продавать часть сигарет.

Народные депутаты предлагают запретить продажу в Украине табачных изделий, содержащих витаминные и вкусовые добавки, красители и ароматизаторы. По словам эксперта, такая инициатива вызвана показателями смертностью украинцев, 85 тыс. которых умирает ежегодно от болезней, связанных с курением.

Напомним, названа популярная привычка молодых людей, которая опасна для сердца и мозга.

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