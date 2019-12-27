Женщины с этим типом фигуры более устойчивы к стрессам на фоне мужчин

Ученые из Калифорнийского университета (США) назвали женский тип фигуры «груша» самым устойчивым к стрессам.

Эксперты выяснили это благодаря исследованию, проведенному на грызунах. Специалисты отобрали группу млекопитающих, которым давали жирную пищу. Далее ученые проводили мониторинг состояния их здоровья.

В итоге у самцов уменьшался уровень тестостерона, а у самок — нет. У последних срабатывала защита, которая находится на яичниковом эстрогене.

Таким образом, было установлено — женщины больше защищены, чем мужчины, от негативного влияния опасных факторов, например, как ожирение.

Отмечается, что жир у мужчин накапливается на талии и животе. В первом случае происходит метаболический синдром. У мужчин провоцируется невосприимчивость к инсулину и диабет второго типа. Сильный пол, страдающий ожирением, в основном, с низким либидо и дефицитом энергии. Кроме того, у мужчин уменьшается сила в мышцах.

А у женщин жир собирается в ягодицах и бедрах и тем самым является «безопасным» для здоровья. В результате тип фигуры «груша» является защитной реакцией на различные неблагоприятные факторы.

Напомним, также калифорнийские антропологи из Санта-Барбаре пришли к выводу, что женская фигура «песочные часы» больше всего привлекает мужчин.

Ученые изучили данные более 12 тысяч женщин, проанализировав влияние соотношения талии, бедер и индекса массы тела на их привлекательность.

В результате выяснилось, что такие женщины больше способны к рождению детей. В накопленном жире прекрасного пола выявили высокий уровень омега-3 докозагексаеновой кислоты. Последнее вещество очень важно для беременности и кормления грудью.

По словам экспертов, мужчины на интуитивном уровне чувствуют сексуальную и физическую зрелость девушек с типом фигуры «песочные часы».

Кроме того, исследователи заявили, что женщины, которые выше среднего роста от 5 до 11 см также больше привлекают мужчин. Однако ученые пока не выяснили причину.

К слову, некоторые даже пытаются распознать характер женщины по фигуре. Так, худощавые девушки более прямолинейны, чем пышки.

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