Психологи уверенны, что заниженная самооценка отрицательно сказывается на самочувствии человека

Об этом сообщает издание replyua.net. Уровень самооценки начинает формироваться в детском возрасте. Психологи считают, что этот процесс проходит осознанно только в период юности – примерно в 20-25 лет.

Издание также отмечает, что важно иметь свою точку зрения на любую ситуацию и не становиться зависимым от других мнений.

Таким образом, психологи назвали пять рабочих способов, которые помогут поднять самооценку:

1) не нужно сравнивать себя с другими (в соцсетях часто мелькают фото успешных и счастливых людей, однако не стоит из-за этого отчаиваться);

2) долой критику (самоунижение и самобичевание только помешают человеку становиться лучше);

3) не игнорируйте выбор правильного окружения (лучше общаться с теми, у кого постоянно позитивный настрой и есть огромное желание развиваться);

4) следите за здоровьем (пересмотрите привычки в питании и обратите внимание на образ жизни);

5) визуализируйте собственные желания (мечтайте и осуществляйте свои капризы).

Эти пять простых рекомендаций помогут повысить самооценку и радоваться полученному результату.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили прямую связь между человеческим эгоизмом и медитативными практиками. Медитация действительно может быть нарциссической, отмечает буддийский писатель Льюис Ричмонд.

«Сидение в тишине с закрытыми глазами или лицом к стене, внимание, сосредоточенное на внутреннем дыхании, собственном теле и разуме, можно назвать поглощением себя», — говорит он. Но те, кто практикует медитацию с эгоцентричной перспективой, скорее всего, просто корыстные люди.

Понятие о том, что йога может кормить, а не только требовать самопожертвования и отречения, вряд ли станет открытием для тех, кто замечал преданных приверженцев йоги в дизайнерских одеждах. Конечно, пока трудно сказать, насколько буддийские учения повлияли на их «раздутое» «я». Конечно, одной йоги может быть недостаточно, чтобы «спровоцировать» эти изменения. Как ясен и тот факт, что одно психологическое исследование не отменяет тысячи лет буддийского учения и практики.

Напомним, психолог раскрыл правду о мужском доминировании: «Абсолютно ужасная интерпретация истории».

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