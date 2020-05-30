Психологи уверенны, что заниженная самооценка отрицательно сказывается на самочувствии человека
Об этом сообщает издание replyua.net. Уровень самооценки начинает формироваться в детском возрасте. Психологи считают, что этот процесс проходит осознанно только в период юности – примерно в 20-25 лет.
Издание также отмечает, что важно иметь свою точку зрения на любую ситуацию и не становиться зависимым от других мнений.
Таким образом, психологи назвали пять рабочих способов, которые помогут поднять самооценку:
1) не нужно сравнивать себя с другими (в соцсетях часто мелькают фото успешных и счастливых людей, однако не стоит из-за этого отчаиваться);
Жесткий удар доллара, блокировка счетов и бунт под окнами Зеленского - главное за ночь
Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок, "по 500 гривен ежемесячно"
ПриватБанк не дает снять наличку с карт, банк сделал заявление: «Срочно нужно…»
2) долой критику (самоунижение и самобичевание только помешают человеку становиться лучше);
3) не игнорируйте выбор правильного окружения (лучше общаться с теми, у кого постоянно позитивный настрой и есть огромное желание развиваться);
4) следите за здоровьем (пересмотрите привычки в питании и обратите внимание на образ жизни);
5) визуализируйте собственные желания (мечтайте и осуществляйте свои капризы).
Эти пять простых рекомендаций помогут повысить самооценку и радоваться полученному результату.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили прямую связь между человеческим эгоизмом и медитативными практиками. Медитация действительно может быть нарциссической, отмечает буддийский писатель Льюис Ричмонд.
«Сидение в тишине с закрытыми глазами или лицом к стене, внимание, сосредоточенное на внутреннем дыхании, собственном теле и разуме, можно назвать поглощением себя», — говорит он. Но те, кто практикует медитацию с эгоцентричной перспективой, скорее всего, просто корыстные люди.
Понятие о том, что йога может кормить, а не только требовать самопожертвования и отречения, вряд ли станет открытием для тех, кто замечал преданных приверженцев йоги в дизайнерских одеждах. Конечно, пока трудно сказать, насколько буддийские учения повлияли на их «раздутое» «я». Конечно, одной йоги может быть недостаточно, чтобы «спровоцировать» эти изменения. Как ясен и тот факт, что одно психологическое исследование не отменяет тысячи лет буддийского учения и практики.
Напомним, психолог раскрыл правду о мужском доминировании: «Абсолютно ужасная интерпретация истории».
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как не засыпать с книгой: 5 простых способов.
Также Politeka писала, что психолог рассказала, как решить любую проблему: «Нужно всего три вопроса».