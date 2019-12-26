Існує безліч способів, як заспокоїти свої нерви і спробувати без допомоги медиків вийти з депресії, хоча якщо ви не можете самі цього зробити, треба звернутися до лікаря
Про це пише Clutch.
Однак, спробувати все ж варто. А раптом?
Розмальовки для дорослих
У кожному, поважаючому себе, канцелярському відділі повинна бути розмальовка-антистрес. Символічна назву, правда? Це відмінна можливість дати нервовій системі перерву. Все, що тобі потрібно — підібрати кольори і приділити трохи часу.
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Дихай глибше!
Це дійсно працює. Існують різні дихальні методики. Але! Проблема в тому, що коли ми «на нервах», досить важко згадати різні програми і поради. Хороша новина: для того, щоб швидко заспокоїтися, не потрібно ніяких спеціальних вправ. Досить зробити глибокий вдих і видих. Повтори це 4-5 разів і відразу відчуєш полегшення.
Фізкультура
Коли ти психуєш, організм виробляє адреналін. Для того щоб знизити його рівень в твоїй крові, потрібно зробити кілька вправ. Якщо ти не хочеш, щоб хтось із оточуючих постраждав, тому що у тебе був поганий день — присідай!
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SPA-процедури
Флоатінг- процедура, яка стане відмінним порятунком від стресу. Що це? Тебе занурюють в спеціальну капсулу, наповнену водою, в якій розчинена велика кількість англійської солі. За рахунок цього щільність води істотно підвищується і повне занурення неможливо — тіло людини утримується на поверхні. Температура води наближена до температури шкіри людини. Ти відчуєш себе в космосі. Серйозно, ефект антигравітації і ні звуку навколо допоможуть тобі відпустити всі думки і розслабитися!
Ручку в руки і писати!
Дрібна моторика має властивість заспокоювати. Тому, якщо накипіло, то сядь за стіл, відкрий блокнот і запиши все, що на умі. Головне — пиши довго, хвилин 10-15, щоб досягти максимального ефекту. Таким чином, ти не тільки заспокоїш нерви, а й виговоришся.
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