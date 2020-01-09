Врач рассказала, как тренировать фигуру прямо в офисе

Подтянуть контур фигуры и сбросить несколько лишних килограммов помогут простые упражнения, выполнять которые можно прямо за офисным столом, не отрываясь от работы. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

«Ищите любую возможность встать из-за стола – вместо того, что б написать коллеге сообщение по электронной почте или по «аське» встаньте и пройдитесь в соседний кабинет. Разговаривая по телефону – вставайте, пройдитесь по комнате. Не ешьте обед за рабочим столом – лучше пройдитесь в столовую или кафе во время перерыва», — посоветовала эксперт.

Но действительно заметный результат дадут только физические упражнения, причем выполнять многие из них можно даже за рабочим столом. Есть такой вариант физкомплекса:

— Сидя на своем стуле, положите руки в центр подлокотников. Теперь поднимите ноги на несколько сантиметров от пола и напрягите мышцы живота. Теперь обопритесь на руки и поднимайте тело от стула, пытаясь выпрямить руки, медленно опуститесь и повторите то же самое раз 10-15.

— Сидя в стуле, наклонитесь немного вперед и положите руки на подлокотники. Соедините колени и медленно поднимайте их от земли так высоко, как сможете. Затем медленно опускайтесь вниз, следя за тем, что б спина была выпрямлена. Повторите раз 10.

— Для бедер и талии рекомендуется такое упражнение: Сидя за столом, передвиньтесь поближе к его краю таким образом, чтобы бедра на нем не лежали. Сначала оторвите одну ступню от пола и приподнимите на несколько сантиметров от пола, задержитесь в таком положении секунд на 8. Опустите ногу и поднимите вторую ступню. И так раз по 10-15 для каждой ноги.

— Еще одно упражнение — сидя за столом, отодвиньте ноги немного назад, как будто бы на линию плеч. Теперь руками обопритесь на край стола и медленно приподнимитесь над сидением.

— Мышц шеи прекрасно укрепляют повороты головы вправо-влево, а также наклоны к одному и другому плечу.

— Что б укрепить пресс, втяните живот и удерживайте так долго, как только сможете. Отдохните немного и снова сделайте то же самое.

— Для укрепления мышц ног и пресса — сидя на стуле, выпрямите ноги и приподнимите их. Теперь одной ногой как-бы надавите на другую, и так каждой ногой раз по 10.

Напомним, как офисная работа разрушает наше здоровье

Как сообщала Politeka, организовать обеды в офисе можно правильно

Также Politeka писала, что серьезные последствия работы за компьютером: почему возникают и что делать