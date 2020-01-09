От утра зависит весь день, поэтому не допускайте ошибок и избавляйтесь от вредных привычек, чтобы потом не жалеть

Трудно не согласиться с мнением, что утро определяет настроение на весь день вперед. Утром мы заряжаемся необходимой энергетикой, настраиваемся на рабочий лад, собираемся с мыслями и решаем, что принесет грядущий день. Неудивительно, что согласно результатам исследований, пик работоспособности человека приходится на 11:00 дня. Ниже представлен список утренних привычек, которые пагубно сказываются не только на нашем настроении, но и на работоспособности.

Просыпаться позже определенного времени

Утром не хочется вставать с теплой постели и оставлять царство сна ради работы или срочных дел. В результате мы откладываем будильник, используем драгоценные минуты сна, а после — в спешке собираемся и в суете проводим остаток дня.

Завтракать, когда нет чувства голода

Что бы ни говорили правила здорового питания, каждый организм — индивидуален. Если для одного человека идеальная утренняя трапеза начинается в 7 утра, это не значит, что такой режим подойдет каждому. Если чувство голода к вам не приходит после пробуждения, не нужно насильно запихивать в себя еду. Подождите, пока организм сам этого потребует.

Просматривать ленту новостей

Даже если вы считаете, что такая привычка присуща успешным людям, не стоит ее переманивать. В большинстве случаев в новостях описываются не самые приятные события, которые не способны повысить настроение и настроить человека на оптимистический лад. Лучше занимайтесь чтением новостей в обеденное время.

Принимать множество решений

Решение мы принимаем буквально после пробуждения: вставать с кровати или полежать еще пару минут, съесть на завтрак яичницу или овсянку, надеть платье или брючный костюм. Несмотря на то, что в данном случае рассматриваются вполне обыденные вещи, наш мозг начинает работать интенсивнее, и мы тратим энергию в разы быстрее. Возьмите себе за привычку с вечера продумывать образ на грядущий день, составлять меню и собирать сумку.

Проводить интенсивные тренировки

Утренняя зарядка должна содержать легкие упражнения или упражнения средней интенсивности. Главная задача тренировки в первой половине дня — пробудить организм и запустить необходимые обменные процессы. Интенсивная зарядка, в свою очередь, приводит к повышенной утомляемости во второй половине дня и пагубно отражается на концентрации.

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