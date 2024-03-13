Следуя данным советам вы сможете без каких-либо проблем удалить тонировку на стекле авто без посещения специалистов.

Чтобы снять тонировочную пленку со стекол автомобиля в домашних условиях, не тратя при этом значительных денежных средств, можно воспользоваться такими эффективными шагами, которые предлагают опытные специалисты:

Изначально опустите окно примерно на треть его высоты. Найдите край тонировочной пленки и осторожно поднимите его ножом. Желательно начать с угла или там, где стекло имеет изгиб. Затем создайте достаточно большой зазор между пленкой и стеклом, чтобы его можно было схватить пальцами.

Важно отметить, что в некоторых автомобилях может потребоваться снять уплотнители боковых окон.

Есть еще один способ:

Крепко удерживая край пленки, медленно потяните ее вниз и слегка на себя. Плавный и постепенный подход сводит к минимуму риск разрыва пленки и уменьшает количество клея.

Стоит подметить, что если пленка стойкая, можно аккуратно нагреть стекло с обратной стороны феном. Соблюдайте осторожность, чтобы не треснуло стекло.

Шаг третий:

Если пленка порвется (что бывает часто), повторите первый шаг. Не торопитесь и попытайтесь снять пленку целиком.

Шаг четвертый:

После снятия пленки обязательно удалите остатки клея. После этого нанесите немного уайт-спирита на край салфетки, намочите стекло и оставьте минимум на минуту.

Затем протрите размокший клей сухой тряпкой. Маслянистые пятна, которые остались от уайт-спирита, можно легко удалить с помощью средства для мытья окон и свежей салфетки.

Эксперты акцентируют внимание, что если стекло очень грязное и с остатками клея, то нужно удалить клей по частям. Если уайт-спирит оказался неэффективным, воспользуйтесь лезвием бритвы и осторожно соскребите остатки, протирая стекло влажной тряпкой.

Снятие тонировки с лобового стекла:

Если лобовое стекло вашего автомобиля тонировано, выполните ту же процедуру, что и с передними боковыми стеклами. Осторожно поднимите пленку и попытайтесь потянуть ее вниз и на себя.

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