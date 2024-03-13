Даже если перед сделкой вы протестировали автомобиль в сервисе и провели юридическую проверку документов, после покупки есть целый ряд моментов, на которые следует обратить повышенное внимание.

Если верить экспертам авторынка, то на сегодняшний день на вторичном рынке автомобилей в Украине все чаще и чаще встречаются ситуации когда автовладельцы предпочитают просто продать автомобиль который нуждается в обслуживании, но не ремонтировать его. Именно поэтому новым владельцам автомобиля с пробегом предстоит много работы.

И правда, приобретение подержанного автомобиля - это за редчайшим исключением покупка кота в мешке. Именно поэтому опытные водители всегда советуют не принимать на веру слова бывшего владельца о том, что он "провел техобслуживание в полном объеме", да и вообще "последнее время не ездил на этом автомобиле".

Итак, первым делом нужно проверить те системы автомобиля, которые влияют на безопасность – тормозов, рулевого управления и средств безопасности. Если мастера на СТО говорят, что какие-либо детали требуют замены (сейчас или в ближайшем будущем), лучше сделайте это незамедлительно.

То же касается шин и дисков. Так, шины, которым уже больше пяти лет, нужно заменить новыми. Убедитесь также, что резина, установленная на машину, имеет приемлемую глубину протектора (при остаточной высоте протектора меньше 1.6 мм использовать резину будет небезопасно).

Чтобы исключить проблемы в предстоящей эксплуатации, будет не лишним заменить также топливный, воздушный и салонный фильтры, а также аккумулятор и свечи, даже если визуально эти элементы находятся в удовлетворительном состоянии. Особо серьезное внимание уделите состоянию тормозной системы. Загоните машину на подъемник и оцените состояние тормозных колодок и тормозных дисков.

Изучите инструкцию по эксплуатации

Начните фиксировать сроки замены узлов и деталей, заведите бортжурнал для данного автомобиля.

Обновите набор первой необходимости

Аптечка, буксировочный трос, домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки, набор инструментов, перчатки, салфетки и световозвращающий жилет (он обязательно нужен при поездках в Европу) – проверьте их наличие, а если они отсутствуют – доукомплектуйте ими автомобиль. Можно также бросить в машину щетку, пару тряпок, солнцезащитный экран, средство WD-40 – вес их небольшой, а пригодиться могут в любой момент.

Смените охранную систему

Менять или перепрограммировать штатные ключи у нас не принято, а вот сигнализацию надо сменить точно.

Позаботьтесь о кузове

Тщательно вымойте автомобиль. Осмотрите кузов на наличие скрытых или мелких повреждений. Если надо, закрасьте их. Проведите полировку автомобиля и покройте кузов защитным средством. Например, японский полироль «жидкое стекло» Willson не только придаст машине блеск и водо-грязеотталкивающие свойства, но и гарантирует легкую мойку в течение целого года. Проведите комплексную чистку салона.

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