Максим Бужанский рассказал, о чем говорят результаты обысков в спортклубе экс-президента Петра Порошенко

Не могу перестать ржать.

Много лет Соня Кошкина гордилась тем, что тренируется в Пятом Элементе.

Знаете, есть такая категория людей, которым хочется подчеркивать некоторые банальные, в общем то вещи.

Тренировалась, ок.

Плавала, аки дельфин.

В это же самое время, служивший тогда Родине в качестве Верховного Главнокомандующего Петр Алексеевич, пристально наблюдал за Российской Федерацией.

Контролировал, так сказать, международную обстановку, чтобы Обама, Трамп, Меркель и прочие Макроны могли спать спокойно.

Так было ровно до вчерашнего обыска в 5 Элементе.

В ходе которого выяснилось, что Порошенко следил не только за Российской Федерацией.

В каждом углу раздевалок, в каждом углу душевых,вообще, в каждом углу, Верховный заботливо присобачил видеокамеры и микрофоны, которые писали каждый шорох.

Вот стоит только Соне элегантно сбросить чехол от Жигулей перед заплывом, бах, а Порошенко уже в курсе.

Все её инсайды, все бабахи, всю болтовню и сплетни, от политических до кто кого трахнул, Петр Алексеевич собирал всё.

Кстати, здорово напоминает рассказы о тотальной кгбшной прослушке, а?

Интересно, где он набрался таких повадок.

Короче, похоже нас ждет масса аудио, а если не повезет, то и видео с фото.

Права на сотворение которых, клиенты 5 Элемента явно не давали.

Петр Алексеевич, дарю название для тюремных мемуаров.

Замочная скважина, Тинто Брасс вы наш.

Максим Бужанский, депутат от партии "Слуга народа", украинский блогер и публицист

Ранее в спортклубе бывшего президента Петра Порошенко «5 Элемент» провели обыски. Как сообщили в ГБР, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли камеры видеонаблюдения. Они снимали посетителей клуба прямо в раздевалках.

Известно, что обыски проводились в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Также сотрудники СБУ обыскали штаб Порошенко и обнаружили предполагаемые телевизоры, которые пропали из ситуационной комнаты в Администрации президента.