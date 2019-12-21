Максим Бужанский рассказал, о чем говорят результаты обысков в спортклубе экс-президента Петра Порошенко
Не могу перестать ржать.
Много лет Соня Кошкина гордилась тем, что тренируется в Пятом Элементе.
Знаете, есть такая категория людей, которым хочется подчеркивать некоторые банальные, в общем то вещи.
Тренировалась, ок.
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Плавала, аки дельфин.
В это же самое время, служивший тогда Родине в качестве Верховного Главнокомандующего Петр Алексеевич, пристально наблюдал за Российской Федерацией.
Контролировал, так сказать, международную обстановку, чтобы Обама, Трамп, Меркель и прочие Макроны могли спать спокойно.
Так было ровно до вчерашнего обыска в 5 Элементе.
В ходе которого выяснилось, что Порошенко следил не только за Российской Федерацией.
В каждом углу раздевалок, в каждом углу душевых,вообще, в каждом углу, Верховный заботливо присобачил видеокамеры и микрофоны, которые писали каждый шорох.
Вот стоит только Соне элегантно сбросить чехол от Жигулей перед заплывом, бах, а Порошенко уже в курсе.
Все её инсайды, все бабахи, всю болтовню и сплетни, от политических до кто кого трахнул, Петр Алексеевич собирал всё.
Кстати, здорово напоминает рассказы о тотальной кгбшной прослушке, а?
Интересно, где он набрался таких повадок.
Короче, похоже нас ждет масса аудио, а если не повезет, то и видео с фото.
Права на сотворение которых, клиенты 5 Элемента явно не давали.
Петр Алексеевич, дарю название для тюремных мемуаров.
Замочная скважина, Тинто Брасс вы наш.
Максим Бужанский, депутат от партии "Слуга народа", украинский блогер и публицист
Ранее в спортклубе бывшего президента Петра Порошенко «5 Элемент» провели обыски. Как сообщили в ГБР, в вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли камеры видеонаблюдения. Они снимали посетителей клуба прямо в раздевалках.
Известно, что обыски проводились в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Также сотрудники СБУ обыскали штаб Порошенко и обнаружили предполагаемые телевизоры, которые пропали из ситуационной комнаты в Администрации президента.