Украинский политик, народный депутат Николай Томенко выразил свое мнение о том, что происходит в стране в последние дни
Томенко сравнил некоторых украинцев с выдуманными "чухраинцами" украинского сатирика Остапа Вишни. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Фейсбук. Приводим его слова полностью.
"Государство украинцев или страна чухраинцев: разница есть!
В течение первых дней Нового года слетелась на мою страницу вся путинская Украина. Мол получили эти проклятые националисты со своим языком, культурой и историей.
Ну с ними - путинцами, все понятно. А вот от неприятие украинского мира от новейших чухраинцев во власти и вне ее становится грустно, и Остап Вишня со своими бессмертными "чухраинцами" приходит в голову.
Ротару оскандалилась после речи Путина, возмущению нет предела: "Это было условие..."
Пугачева опозорилась перед Путиным, споры не утихают: "Как и 40 лет назад..."
Волочкова не удержала грудь в крохотном бикини, появилось скандальное фото: "Смотреть страшно"
Сочная внучка Боярского показала свои "дары природы" крупным планом: "Бомба"
В предисловии читаем:
"Чухраинцы", как мы знаем, это странный народ, живший в странной стране "Чукрен" ... Название - "чухраинцы" (и мы об этом знаем) - возникла от того, что народ тот всегда чесался ...
В разделе 1 читаем дальше:
"...Чухраинцев было немало и то более тридцати миллионов, - хотя большей частью они и сами не знали, кто они такие ...
Как спрашивают было их:
Какой вы, лорды, НАЦИИ?
Они, почесавшись, отвечают:
И КТО И ЗНА ?!
Живем в Шенгериевце. Православные ... »
В разделе 2 Остап Вишня раскрывает тайну ментальности этого удивительного народа:
"Имели чухраинцы целых аж пять глубоко национальных черт...
Черты эти, как на старинную терминологию, назывались так:
1. Если бы знал?
2. Забыл.
3. Опоздал.
4. Как то оно будет!
5. Я так и знал ".
Остап Вишня, 1926 год.
П.С. И как учит исторический опыт, то одна из главных черт этого удивительного народа - чухраинцев: "Как-то то оно будет", может привести к потере свободе и независимости!
И самое главное: помним, что различия между странами чухраинцев и государством украинцев - есть!"