"Как-то то оно будет"

Украинский политик, народный депутат Николай Томенко выразил свое мнение о том, что происходит в стране в последние дни

Томенко сравнил некоторых украинцев с выдуманными "чухраинцами" украинского сатирика Остапа Вишни. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Фейсбук. Приводим его слова полностью.

"Государство украинцев или страна чухраинцев: разница есть!

В течение первых дней Нового года слетелась на мою страницу вся путинская Украина. Мол получили эти проклятые националисты со своим языком, культурой и историей.

Ну с ними - путинцами, все понятно. А вот от неприятие украинского мира от новейших чухраинцев во власти и вне ее становится грустно, и Остап Вишня со своими бессмертными "чухраинцами" приходит в голову.

В предисловии читаем:

"Чухраинцы", как мы знаем, это странный народ, живший в странной стране "Чукрен" ... Название - "чухраинцы" (и мы об этом знаем) - возникла от того, что народ тот всегда чесался ...

В разделе 1 читаем дальше:

"...Чухраинцев было немало и то более тридцати миллионов, - хотя большей частью они и сами не знали, кто они такие ...

Как спрашивают было их:

Какой вы, лорды, НАЦИИ?

Они, почесавшись, отвечают:

И КТО И ЗНА ?!

Живем в Шенгериевце. Православные ... »

В разделе 2 Остап Вишня раскрывает тайну ментальности этого удивительного народа:

"Имели чухраинцы целых аж пять глубоко национальных черт...

Черты эти, как на старинную терминологию, назывались так:

1. Если бы знал?

2. Забыл.

3. Опоздал.

4. Как то оно будет!

5. Я так и знал ".

Остап Вишня, 1926 год.

П.С. И как учит исторический опыт, то одна из главных черт этого удивительного народа - чухраинцев: "Как-то то оно будет", может привести к потере свободе и независимости!

И самое главное: помним, что различия между странами чухраинцев и государством украинцев - есть!"