Украинский политик Николай Томенко резко высказался о Внешнем независимом тестировании
О "моде на переаттестацию" Томенко заявил у себя на странице в соцсети "Фейсбук. Приводим его слова без изменений.
О ВНО для высокопоставленных чиновников, или ВНО так ВНО.
Здесь у нас мода на ВНО и переаттестации пошла от власти. ВНО нужно уже не только для выпускников школ, но и колледжей, бакалавров... учителей, преподавателей! Предлагаю начать с чиновников: составить им ЗНО на знание украинского языка, истории и Конституции в прямом эфире. ВНО так ВНО!
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Напомним, Николай Владимирович Томенко — украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии Общественное движение ″Рідна країна″. Николай Томенко был народным депутататом IV—VIII созывов. А с 11 декабря 2014 занимает должность Председателя Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.