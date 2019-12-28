Украинский политик Николай Томенко резко высказался о Внешнем независимом тестировании

О "моде на переаттестацию" Томенко заявил у себя на странице в соцсети "Фейсбук. Приводим его слова без изменений.

О ВНО для высокопоставленных чиновников, или ВНО так ВНО.