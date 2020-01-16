Украинский политик, глава партии "Рідна країна" Николай Томенко сделал важное заявление по поводу рассмотрения изменений в Конституцию относительно децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Томенко, не имел права отзывать подобный законопроект своего предшественника Петра Порошенко и регистрировать аналогичный, но свой.

Об этом Томенко сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Рассмотрение изменений в Конституцию относительно децентрализации власти от Зеленского НЕЗАКОННО!

Сейчас активно дебатируется вопрос времени рассмотрения проекта изменений в Конституцию по децентрализации власти поданного Зеленским. При этом депутаты и эксперты почему-то не принимают во внимание сам факт законности регистрации законопроекта Зеленского аналогичного проекта Порошенко.

Так, к истории вопроса.

1.07.2015 г. - Президент Порошенко вносит проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти);

15.07.2015 г. - Порошенко подает доработанный проект на замену;

16.07.2015 г. - включен в повестку дня;

16.07.2015р. - направлено на заключение в КС;

31.08.2015р. - вручен вывод КС;

31.08.2015 г. - предварительно одобрен ВР;

10.12.2015. - представление Комитета о принятии окончательно как закона.

Далее стало очевидно, что данный законопроект Порошенко не имеет шансов получить 300 голосов, поэтому было подано обращение в КС, который оперативно принял решение о том, что окончательное одобрение изменений в Конституцию на очередной следующей сессии означает ЛЮБУЮ следующую очередную. И дело было поставлено на паузу. Но сейчас не о странных решениях КС.

29.08.2019 года появилась информация об ОТЗЫВЕ этого законопроекта президентом Зеленским?!

А 13.12.2019 года уже зарегистрирован новый проект Закона о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти), аналогичный проекту Порошенко не только по названию, но и по содержанию!

Возникает вопрос:

Президент Зеленский и Председатель ВР Разумков действовали законно?

Ответ: НЕЗАКОННО!

Статья 105 Регламента ВР четко определяет, что отзыв законопроектов Президентом может быть только до момента ПРИНЯТИЯ ЕГО В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ!

Статья 144 тоже НЕ ДАЕТ ПРАВА ПРЕЗИДЕНТУ отозвать свои законопроекты после получения заключения КС, а тем более после предварительного одобрения!

КАК законно ДЕЙСТВОВАТЬ СЕЙЧАС:

ВР не имела права давать разрешение Президенту отозвать законопроект Порошенко, который уже стал законопроектом ВР и соответственно регистрировать новый законопроект Зеленского с аналогичным названием и содержанием!

Именно поэтому сейчас ВР обязана завершить рассмотрение конституционных изменений (проект 2217) прошедшие все конституционно и регламентным определенные процедуры до момента окончательного голосования. И только после принятия или отклонения этого законопроекта можно и законно рассматривать новый аналогичный.

НО ВНИМАНИЕ!

Есть еще один важный момент - статья 158 Конституии определяет, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался ВР, и закон не был поддержан может быть подан в ВР не ранее чем через год с момента принятия решения по этому законопроекту.