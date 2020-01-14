Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко раскритиковал нынешнее правительство за сумасшедшие премии на новый год на фоне общего упадка

Выяснилось, что наше "самое молодое и креативное правительство в мире" на самом деле - самое циничное правительство в мире, заявил Томенко, передает Znaj.ua.

Сначала чиновники в бюджете на 2020 год: предусмотрели "фантастический рост" зарплат и пенсий украинскому народу (минимальный прожиточный минимум будет поднят на 168 грн., минимальная зарплата на 550 грн., минимальная пенсия на 131 грн.).

А потом уменьшили субвенции местному самоуправлению на охрану здоровья ", образование, спорт ...; убеждают местные власти закрывать школы, больницы и библиотеки, поскольку не имеют средств ...

Тем временем, потихоньку чиновники насчитали себе родным за декабрь выплаты от 100 до 500 000 гривен в месяц.

Более всего дерзко себя повели руководители гуманитарного министерства, которые публично обосновывают свои премии и надбавки тем, что их работа самая почетная!

Сначала, почетные вы наши, должным образом профинансируйте охрану здоровья, образование, культуру, спорт ..., верните свои миллионы из зарубежных банков в украинские, а потом думайте о себе.