День Соборности и официоз вокруг этого в стране, которая спустя 101 год срется по поводу языка, веры и несчастного Бандеры выглядит смешным и нелепым гротеском.

Особенно смешно выглядит картинка Соборности на старом мосту Патона, который так не смогли откомуниздить, потому старые звёзды и ржавые балки служат ироничным укором людям с флагами, которые каждый год бегают туда -сюда доказывая, что Украина едина. Суть этой картинки в том, что мы год за годом пускаем патриотически бульки, которые не убеждают никого, даже нас самих. Но это уже стало каким-то блядским ритуалом, который не может скрыть того факта, что в этой стране прогнило сверху до низу.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего