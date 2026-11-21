Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 4 пункти «Декларації про мир», яку Трамп, путін і Сі Цзіньпін погодили за підсумками саміту в Шеньчжені, і пояснив, що це означає для світу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Перший пункт, зазначає експерт, стосується реформування ООН, щоб ця організація могла більш ефективно реагувати на глобальні виклики і відповідати своїй основній місії у галузі міжнародного права та безпеки. На його думку, цей пункт є нешкідливим, тому що ці троє пропонують три різні реформи ООН: Сі може хотіти, наприклад, заборони на ядерну зброю, Трамп – щоб усі рішення ухвалював він особисто, путін – додати до Ради безпеки Індію, Монголію, невизнану Абхазію тощо.

«А ось далі починаються нешкідливі пункти. Пункт №2 – три держави планують збільшити виробництво та постачання продуктів нафтопереробки на благо всіх країн. Ну, США вирішили збільшити виробництво? Будь ласка, буріть і добувайте в Техасі, переробляйте, у вас багато НПЗ, заради Бога. Китайці вирішили збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів? Збільшуйте, нам якась справа? А ось росіяни як збираються цей другий пункт виконувати? Чи вони нам тепер цим папірцем тикатимуть у відповідь на удари по НПЗ? Тобто ми спалюватимемо в день по НПЗ, а вони у відповідь надсилатимуть папірець і говоритимуть, що вони в Шеньчжені зобов'язалися збільшити постачання нафтопродуктів, а ми їм заважаємо. І американці нам дзвонитимуть щодня, будуть говорити, що вони підписали папір із путіним, а ми тут бомбимо його НПЗ. Цей пункт для нас реально небезпечний», – коментує Михайло Шейтельман.

Третій пункт, зазначає експерт, зовсім огидний, і стосується він того, що дотримання імунітетів офіційних осіб держав має важливе значення, МКС та інші аналогічні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями. Це, пояснює він, саме через те, що путін оголошений у міжнародний розшук за крадіжку дітей, через те, що ми маємо європейський трибунал, через те, що ми його судитимемо після війни. А Трамп, путін і Сі, констатує експерт, написали, що вони вищі за закон, вищі за суд, за це треба відправити їх у юридичне пекло.

«І пункт №4 – три країни вестимуть діалог щодо зниження ядерних ризиків, запобігання розповсюдженню ядерної зброї. А потім в останній момент путін скаже, що не збирався застосовувати ядерну зброю, але Україна вдарила по насосній станції, тож довелося. Загалом, як сказав путін за результатами на пресконференції, що буде далі, ніхто не знає, тільки Господь. Я дуже хочу вірити, що Господь знає, що ці троє трохи зайві на цій планеті, що в цей світ вони вже не вписуються. Час їм на звалище історії. Трампа можна туди політично відправити, путіна – військовим шляхом, а із Сі розбиратимуться китайці», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Сі Цзіньпін прибув до Шеньчженя говорити про справи АТЕС, а Трамп і путін – чомусь ділити Україну.

Також Politeka писала про те, що Толкачов оцінив реалістичність вимог рф: «путін би ще захотів, щоб у нас прибульці в парламенті були».





