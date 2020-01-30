Є така проблема в українського народу, яким активно зловживає влада, відсутність думання у статусі платника податків. Збудували міст у Києві – спасибі меру, фонтан в Умані – спасибі депутату, а те що збудували на бюджетні кошти та ще й у кілька разів дорожче, то не так важливо.

А мусить бути важливо і дякувати варто платникам податків, а не чиновникам та депутатам.

Але сьогодні не про це. До нашої команди РІДНОЇ КРАЇНИ постійно звертаються кияни щодо невиконання тих чи інших міських програм: то освітянам невчасно виплатили зарплатні, то в лікарнях брак медсестер через малі зарплати…

Тому ми вирішили ще раз проаналізувати бюджет Києва-2020.

Так от на утримання апарату виконкому КМДА та апарату Київської міської ради, де один керівник (популярно кажучи на апарат Кличка) передбачено близько 700 мільйонів гривень, на підтримку засобів масової інформації – майже 124 мільйони! Якщо додати так звані інші видатки на піар та поточну діяльність Міського голови, можемо сказати, що кияни утримають мера на мільярд!

Тобто, щоб телебачення, радіо і газету, які б хвалили чесну і некорумповану команду Кличка кияни платять 124 мільйони своїх коштів!

Для прикладу, на програму поліпшення води в Києві – біля 20 млн грн, на відпочинок та оздоровлення дітей – 7 млн грн, на програму «Спорт для всіх» та всі фізкультурно-масові заходи – 19 млн грн, на охорону, збереження та реставрацію історико-архітектурних пам‘яток – 25 млн грн.

Я вже мовчу про приховану рекламу героїчної діяльності Київської влади на каналах Медведчука, Льовочкіна-Фірташа та інших фанатів Путіна. Там вже кілька років виходять рекламні сюжети і цікаво – хто ж за них платить і чому?

А тим часом добрі кияни спонсорують 200-300 відсоткові премії чиновникам і сотні мільйонів на медіа для влади.

І от питання до киян і влади:

А чи не пора виконати закони України і роздержавити (перестати утримувати із бюджету) медіа для Кличка і київських чиновників?!

Микола Томенко, лідер партії Громадський рух “Рідна країна”