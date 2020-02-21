Дрібніють люди на землі

Ростуть і висяться царі

Т.Шевченко

Когда слушаешь президента В.Зеленского, от которого можно было ждать более профессионального подхода, большего понимания, что делается во внутренней и внешней политике страны, войны с Россией. Сперва тебя охватывает недоумение, потом чувство горечи, а под конец – глубокая грусть и хочется сказать: «Лучше быть мытарем, чем фарисеем».

Страна оказалась на распутье. Отношения различных фракций в парламенте строятся сложно. Время в этих отношениях, как бы подвластны физике. «Слуги народа» В.Зеленского движутся в одну сторону без курса, без парусов, без тормозов, без капитала. Куда вы плывете и клонитесь? К закату? В холодном безумии, в тревожном азарте, с лукавой усмешкой Разумкова и Сольского продаете страну и землю. Забыли, что вся земля – наше наследство.

Земля – это наша душа, а ваши гончаруки, разумковы, стефанчуки, сольские, арахами, миловановы, гетьманцевы, потураевы, корниенки, да их много, словно моль, как горький мираж, грязными сапогами пытаетесь вытоптать и душу, землю бросить в пропасть. Но поверьте, наша украинская земля не умрет. Нет, она затаилась с народом на время! Как сказал поет: «Придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра».

Во всем этом спектакле находится или пребывает только один главный персонаж первого плана, президент В.Зеленский, хотя в зале парламента 240 депутатов, слуг народа. Интересы их тесно переплетены, они обросли личными интересами, конфликтами.

Фигур у В.Зеленского много, но они являются лишь статистами, создают дополнительные сюжетные линии. Интриг много, но они ничего не решают, кроме жестокосердной суеты и досадной пустоты, ничего не приносят, кроме бездушных и тупых решений, направленных на унижение простых, бедных, патриотически настроенных людей Украины. Все решает «Квартал-95».

Страна переживает тягостные годы. Власть В.Зеленского живет на два профиля. Профиль власти – восторженный, радостный, восклицательный, корыстный; профиль народа – трагический, скорбный.

Люди ждали, что президент В.Зеленский пришел не «с новой заплатой к ветхой одежде», не только со словами улучшения жизни, социальных и нравственных реформ, а с решительными переменами. Перемен экономических, юридических, социальных, а не кумовства, землячества, друзей по «кварталу». Как же вы вырветесь из этого рабства, сделаетесь свободными от олигархов, внешнего управления, Путина, друзей Путина. Как из этого вырваться? Или опять тянете в таежный союз? Этому может противостоять только свобода, высочайший патриотизм, тогда это будет победа над слепыми силами. Ибо потеряв ориентиры в хаосе, потеряв веру в разум – мы потеряем страну.

Как сказал телеведущий, патриот Украины Андрей Пальчевский: «Человеческая мысль может создать многообещающие модели преобразования страны, общества». Но если эта мысль не считается с реальностью, неподконтрольна сознанию, человек не мыслит стратегически, то она в состоянии создать самый чудовищный режим. Продать Родину, Землю, закрыть СМИ, преследовать патриотов и волонтеров и т.д.

Сознание – это то, что существует совместно со знанием, сверяет его с реальностью. Это слово означает совесть, как осознание смысла собственных действий и ответственности за них.

По якому правдивому, святому закону

І землею всім даною,

Торгуєте? Стережіться ж,

Бо лихо вам буде.

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша