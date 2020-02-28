Росіяни вночі нанесли авіаудар по турецьким військовим у сирійському регіоні Ідліб, загинули щонайменше 22 солдат.

Зараз, за деякими даними, Туреччина готується оголосити війну Сирії. Це, безумовно, означатиме обмежену війну Туреччини з Росією. І це для РФ не війна з «папуасами» з ІДІЛ або Шамхат ан Нусра, це війна з технологічно розвинутим і агресивним противником, який має потужний флот, авіацію і ППО. Який входить в НАТО, наскільки б складними не були зараз стосунки Туреччини з США та ЄС.

Для України це міг би бути шанс! Але я певен, що цей шанс використано не буде. Я певен, Президент Зе не підведе друга, в «очах якого мир» у важку хвилину, не вставить ножа в спину країні, яка є «основным потребителем продукции 95 квартала». Не буде активізуватися ані по військовому, ані по дипломатичному напрямку, не буде синхронізувати зусилля з Туреччиною, не буде взагалі нічого.

Буде новий раунд перемовин в Мінську і нові ділянки розведення. Бо війна на два фронти завжди важка і для РФ у тому числі. І «нова команда» підставить росіянам своє плече. Шкода, бо, можливо, зараз з'явиться величезний шанс повернути своє. Але для цього, крім вдалого збігу обставин, потрібні ще і яйця.

Андрій Білецький, лідер Національного корпусу