"Триває чергова дружня бесіда про мирний план із ворогом, а в цей час на фронті він знову б'є по нашим військовим"

За минулу добу на фронті поранено семеро і загинув один український військовий – Сергій Руських, сержант 46-ої ДШБ

Цього ж дня голова ОП Єрмак зустрічається з Дмитром Козаком, заступником голови АП Путіна, куратором від Росії по «українському питанню». Триває чергова дружня бесіда про мирний план із ворогом, а в цей час на фронті він знову б'є по нашим військовим.

Для прикладу, останні новини з Сирії: за першу ж добу після атаки росіян, Туреччина, у відповідь на загибель своїх людей, знищила понад 200 військових об'єктів, 50 одиниць техніки й 300 живої сили російських військ та армії Асада. Не дивлячись на «страшність» РФ. Просто в таких випадках є два типи держав: одні відреагують як Туреччина, а в інших тепло зустрінуться з агресором і під виглядом розмов про обміни домовляться про розподіл тіньових бізнес-потоків.

Країни, що борються за власне майбутнє, приречені на успіх. Ті, якими керують хробаки – на зникнення.

Андрій Білецький, лідер Національного корпусу