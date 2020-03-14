Сейчас базовый аргумент зеботов - Ермак подписал ровно то, что подписал Порошенко в Минске.

Потому, дескать, ничего странного. Так вот я именно поэтому выступал против реализации Минска, рассматривая его как временный манёвр Порошенко, который он реализовал в катастрофических условиях Дебальцево, в которые попал или из-за своей гордыни, или сознательно загнав армию в ловушку.

Поэтому Минск-2 был опасен, поскольку возвращал ОРДЛо на не выгодных условиях. Поэтому я выступал против реализации Минска-2 все годы. И в 2019 выступал против Порошенко. Я был против такой линии с марта-апреля 2014 года, указывая чем чреват возврат ОРДЛО слабой почти неуправляемой Украине.



И Зеленский продолжая линию Порошенко ведёт страну к коллапсу. Более того, в условиях эпидемии такой коллапс с таким подходом становится неизбежен. Поэтому я считаю действия Ермака предательскими.

Действия Зеленского поставившего Ермака, реализующего такую политику также можно считать предательскими. И нужно назвать вещи своими именами. Зеленский в судорожных попытках понравится толпе с одним оставшимися аргументом о мире, закончит как Керенский - войной.



И депутаты «Слуги народа» выступившие против заслуживают похвалы. Нужно приводить в чувство улетевшего в астрал Зеленского. Ибо назад он вернётся не президентом, не комиком, а предателем.



И есть ответ что делать - оставьте ОРДЛО в покое. Это чемодан без ручки нам сегодня не унести. И большинство это понимает и воспримет. Точка

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего