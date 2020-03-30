Сьогодні о 14-00 відбудеться довгоочікуване позачергове засідання ВР
Аналіз питань і законопроектів порядку денного дає підставити стверджувати, що:
- законопроекту про скайп-парламент від братів Стефанчуків поки що не має, і слава Богу;
- законопроекту про ринок землі від Зеленського досі не має й це - добре.
- тексту законопроекту про зміни до бюджет не має й це - не правильно;
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- законопроект про зміни у роботі Комітетів, які передбачають відео-голосування депутатів без обов‘язкової онлайн-трансляції це - ганьба.
- не має «антиКоломойського законопроекту», бо друзі олігарха (кажуть, що це група «За майбутнє (Коломойського😀) і Батьківщина) вимагають витримати весь термін для реєстрації своїх альтернативних законопроектів, щоб відтягти час і це - вже зрада!
І трагікомічні кадрові зміни: міністри Уманський і Ємець, які пробули на посадах - 25 днів, (чисті турбоміністри) будуть звільнені!
П.С. Такий порядок денний підказує, що скоріше за все, буде ще одне позачергове засідання.
Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"