Рада проголосувала зміни до бюджету. Два місяці кризи, два уряди, два міністри фінансів і знову «двійка». Таку оцінку можна поставити антикризовим потугам влади.



Уряд і Верховна Рада вирішили свої проблеми за рахунок простих людей. Лише декілька прикладів і цифр. Видатки на пільги та субсидії урізають на 8.2 млрд грн, допомогу малозабезпеченим сім'ям і людям з інвалідністю — на 1.3 млрд, субвенції на соціальний захист вчителів — на 1.5 млрд грн. Затягнути паски тепер треба тим, по кому жорсткий карантин і так б’є найбільше. Абсолютне знущання — з вчителів, яким за дистанційну роботу зафіксували виплату середньої заробітної плати — 4826 грн.



На чому вирішили не економити? Наприклад, на міністерстві внутрішніх справ, яким додали 195 млн. Працює коаліція Авакова і Зеленського. Хтось скаже про необхідність посиленої безпеки під час карантину? Передивіться відео, як люди тікають з обсервації та ще раз оцініть доцільність такого «підвищення». Вдвічі збільшується фінансування ДФС — до 927 млн грн. Це прямі видатки на те, щоб вичавити з бізнесу останню кров.



І, звичайно, борги. На обслуговування держборгу додали 3.3 млрд і загалом за цей рік виплатять 450 млрд грн.

Всупереч бюджетному кодексу, 296.7 млрд від міжнародних фінансових установ закладено як прямі непідтверджені доходи.

Така от антикризова стратегія. «Логіки не шукайте, віддавайте за нас борги».



До речі, хтось читав програму діяльності уряду Шмигаля? Документ або скоріше листівка, в якому немає жодної цифри. Лише слова "будемо впроваджувати, маємо забезпечувати, продовжимо розвивати". І так виглядає кожна їхня "стратегія" — брехня і популізм в красивій медіа-обгортці. Ухвалені щойно зміни до бюджету її ілюструють найкраще.

Андрій Білецький, лідер партії «Національний Корпус»