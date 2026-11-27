Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 28 листопада по 4 грудня: синоптики повідомляють, що вдень повітря прогріватиметься максимум до +2°, а вночі морози посилюватимуться до -4°, опадів синоптики не прогнозують.

Різке похолодання вже фіксували в регіоні напередодні, і наступний тиждень не принесе суттєвого потепління. Одеську область із 28 листопада по 4 грудня накриє стійкий нічний мороз, хоча вдень температура все ще триматиметься біля нульової позначки.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від -1° до +2°, а вночі — від -4° до +2°. Опадів у ці дні на Одещині не прогнозують.

У суботу, 28 листопада, повітря вдень прогріється до +2°, а вночі температура не опуститься нижче +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 29 листопада, вдень термометри покажуть +1°, а вночі похолодає до -1°. Хмарність незначна, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, денна температура опуститься до -1°, а вночі похолодає до -3°. Хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, вдень усе ще тримається -1°, а вночі мороз посилиться до -4°. Небо малохмарне, опадів не передбачають.

У середу, 2 грудня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до 0°, а вночі так само опускатимуться до -4°. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У четвер, 3 грудня, вдень потеплішає до +1°, а вночі похолодає до -3°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 4 грудня, завершення тижня принесе потепління вдень до +2°, а вночі температура триматиметься на позначці -1°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

Найтеплішою вдень стане субота, 28 листопада, коли повітря прогріється до +2°, а найпрохолоднішим днем — понеділок та вівторок, 30 листопада і 1 грудня, з температурою -1°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 3°, а нічні морози посилюватимуться до -4° у вівторок та середу. Опадів протягом усього тижня на Одещині не прогнозують.

Оскільки вночі мороз сягатиме -4°, одеситам варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. Удень, попри плюсові позначки, вітер може посилювати відчуття холоду, тож теплий одяг і взуття стануть у пригоді протягом усього тижня.

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