Керівник Центрального штабу Нацкорпусу закликав розібратися з антиукраїнською діяльністю блогера Анатолія Шарія

Про це йдеться у Телеграм-каналі Нацкорпусу. Далі наводимо текст звернення без змін

Шарія – під плінтус! Звернення керівника Центрального штабу Нацкорпусу.



Чому Шарій закликає людей озброюватися і виходити на акції протесту, а сам на акції не ходить? Бо Шарій – "криса". Виводити жінок і дітей під кийки мусорів, поки сам сидиш за кордоном у безпеці – це "крисіний" вчинок.



Активісти так званої "партії Шарія" мають знати, що поки їх як худобу регулярно принижують та розганяють копняками під сраку нормальні люди, Шарій продає прохідні місця на майбутніх виборах усіляким покидькам на зразок Вілкула. Шарій вас вважає за лохів і використовує як гарматне м’ясо.



Хотілося б звернутися особисто до Шарія. Толік, що ти собі придумав? Який ти політик? Ти – звичайна "криса", і твоє місце – під плінтусом. Якщо хочеш щось сказати – прийди і скажи це особисто. Досить ховатися за жінками.