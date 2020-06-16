Спеціально проїхав 500 кілометрів щоб потрапити сьогодні з ранку на апеляцію до рішення суду першої інстанції, де суддя Пинчук, розібравшись в матеріалах справи щодо рейдерського захоплення оточенням В. Непопа фонду "Солом'янка", визнав ці дії незаконними.

Нагадаю, що мова йде про 144 квартири, які через фіктивну іпотеку в якості компенсації за уявні борги перед новим Головою БФ, були надані дружині та сину зама Голови КМДА пана В'ячеслава Непопа в будинку, що був побудований будівельною компанією "Фундамент" (де його родичі є одними з кінцевих беніфіціарів), на комунальній земельній ділянці на Комарова (Шептицького), 20а (яка була надана фонду безкоштовно), в інтересах благодійного фонду "Солом'янка" де він (В. Непоп) був співзасновником, на замовлення комунального підприємства "Житлоінвестбуд" де він (Непоп) був на той час директором і за рахунок київського бюджету.

Рейдерське захоплення фонду пану Непопу було потрібно для того, щоб через нового директора вивести з балансу нерухомість фонду на своїх людей.

Репортаж минулої осені для 1+1.

Сергій Бригадир, активіст