Политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко задался вопросом, почему Рада не поддержала проведение расследования, касающегося влияния РФ на информационное пространство Украины
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.
Депутаты Медведчука, Тимошенко и Порошенко против расследования монополизма и финансирования пророссийских телеканалов?!
Против выступили фракции Медведчука и Порошенко, воздержались - депутаты фракции Тимошенко.
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Я понимаю, почему против ОПЗЖ, поскольку 112, ЗИК и Ньюзван сейчас фактически их партийные каналы.
Понимаю, почему не голосовали за направление в правоохранительные органы материалов относительно возможного российского влияния на медиахолдинг Медведчука-Казака команда Тимошенко, которая постоянный гость этих каналов.
Не понимаю, почему против голосовала команда Порошенко?
Только потому, что здесь упоминаются представители Порошенко, которые тоже хотели купить 112 канал?!
А как же заявления о защите украинского информационного пространства от российского влияния?
Советовал бы всем перечитать материалы Следственной комиссии, где достаточно материалов относительно угроз монополизма одной пророссийской финансово-политической группы, которая владеет по меньшей мере 3 информационными каналами Украины.
Хочу также напомнить Зеленскому о его публичном обещании продемонстрировать дело СБУ относительно российского финансирования медиа команды Медведчука!