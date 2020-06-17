Политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко задался вопросом, почему Рада не поддержала проведение расследования, касающегося влияния РФ на информационное пространство Украины

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.

Депутаты Медведчука, Тимошенко и Порошенко против расследования монополизма и финансирования пророссийских телеканалов?!

Постановление об Отчете Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных каналов и обеспечения противодействия информационного влияния Российской Федерации набрала всего 191 голос.

Против выступили фракции Медведчука и Порошенко, воздержались - депутаты фракции Тимошенко.

Я понимаю, почему против ОПЗЖ, поскольку 112, ЗИК и Ньюзван сейчас фактически их партийные каналы.

Понимаю, почему не голосовали за направление в правоохранительные органы материалов относительно возможного российского влияния на медиахолдинг Медведчука-Казака команда Тимошенко, которая постоянный гость этих каналов.

Не понимаю, почему против голосовала команда Порошенко?

Только потому, что здесь упоминаются представители Порошенко, которые тоже хотели купить 112 канал?!

А как же заявления о защите украинского информационного пространства от российского влияния?

Советовал бы всем перечитать материалы Следственной комиссии, где достаточно материалов относительно угроз монополизма одной пророссийской финансово-политической группы, которая владеет по меньшей мере 3 информационными каналами Украины.

Налоги в украинский бюджет, конечно, никто платить не собирался. Так для примера, 112 канал соратнику Медведчука Казаку продал автомеханик из Германии Эдуард Катц?

Хочу также напомнить Зеленскому о его публичном обещании продемонстрировать дело СБУ относительно российского финансирования медиа команды Медведчука!