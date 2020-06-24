Пан Андрій Боєчко за останні 7 років робив безліч звернень стосовно проблемної ділянки дороги Ільці-Буркут Верховинського району на повороті реки Черемош.

Всі міністри інфраструктури від Омеляна до Криклія включаючи прем'єр-міністра Шмигаля обіцяли її зробити але останній раз її ремонтували ще в Радянський період, 12 років тому після такоЇ самої катастрофічної повені знову пообіцяли зробити - встановили нові опори мостів і знову забули.

В результаті позавчора дорога в 2 місцях зсунулась в Черемош і залишилось більше 2.5 тисяч людей, включаючи сотні туристів з дітьми, повністю відрізаними від Великої України.

Скільки владу не міняй - результату нуль, кожна нештатна ситуації перетворюється на катастрофу.