Пан Андрій Боєчко за останні 7 років робив безліч звернень стосовно проблемної ділянки дороги Ільці-Буркут Верховинського району на повороті реки Черемош.
 
Всі міністри інфраструктури від Омеляна до Криклія включаючи прем'єр-міністра Шмигаля обіцяли її зробити але останній раз її ремонтували ще в Радянський період, 12 років тому після такоЇ самої катастрофічної повені знову пообіцяли зробити - встановили нові опори мостів і знову забули.
 
В результаті позавчора дорога в 2 місцях зсунулась в Черемош і залишилось більше 2.5 тисяч людей, включаючи сотні туристів з дітьми, повністю відрізаними від Великої України.
 
Скільки владу не міняй - результату нуль, кожна нештатна ситуації перетворюється на катастрофу.

Пан Андрій Боєчко за останні 7ім років робив безліч звернень стосовно проблемної ділянки дороги Ільці-Буркут...

Gepostet von Сергій Бригадир am Mittwoch, 24. Juni 2020

Сергій Бригадир, активіст

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