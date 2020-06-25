Настоящий украинский стыд находится в самом центре столицы

Как передает "Знай", об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Это памятник руководителю украинского государства и нашему выдающемуся историку Михаилу Грушевскому в центре Киева! Напомню, что к памятнику Грушевскому возлагают цветы на официальные праздники руководители Государства!

А это - Дом учителя, историческое здание украинского парламента 1917-1918 годов, где создавалось независимое государство и который якобы ремонтируется местными властями по неведомомк для общества проекту?!

Тем временем, команда Кличко и друзей застройщиков нашли почти 500 МИЛЛИОНОВ в нашем с вами бюджете для насыпания на 4 га Труханова острова нового песка и прокладки плитки с асфальтом и десятки миллионов - для фонтана с чугуна на Владимирской горке для 4 памятника Архистратигу Михаилу.

И эти люди называют себя украинской властью в украинской столице?!

П.С. А теперь не о власти, а о нашей «научной элите».

Рядом с этим «украинским стыдом» находятся здания, где работают руководители Национальной Академии наук и Киевского Национального Университета Тараса Шевченко.

Они каждый день проходят мимо и как всегда молчат, потому что власти меняются, а они десятилетиями продолжают руководить!