Проведення освітньої реформи, що розпочалася в Україні 1 вересня 2018 року передбачає створення нової системи освітніх закладів.

Нова українська школа проводитиме навчання на початковому, базовому середньому та профільному середньому рівнях. Однак, створення такої системи означає не оптимізацію, а попросту закриття 10-11 класів у більшості шкіл України. Про яке конституційне право на освіту може йти мова, коли для більшості учнів навчання в 10-12 класах стане недосяжним?

Дискримінаційні норми

Згідно з Законом “Про повну загальну середню освіту”, створення, реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання комунальних ліцеїв (освітні заклади ІІІ ступеня) належить до відання відповідних органів місцевого самоврядування, з населенням міст понад 50 тис. Тобто, цілком імовірно, що у малих населених пунктах - а таких в Україні 77% від загальної кількості міст, не існуватиме загальноосвітніх закладів ІІІ ступеня взагалі.

Це - пряма дискримінація учнів залежно від місця проживання. Крім цього, тисячі вчительських ставок потраплять під скорочення. Деякі батьки будуть не в змозі забезпечувати транспортні витрати чи супровід учнів, особливо у малозабезпечених чи багатодітних сім'ях. Доступ до повної середньої освіти матимуть лише міські учні, переважно з заможних родин.

Витрати на дорогу

А тепер порахуємо, у яку суму обходитиметься доїзд у старшу школу, припустимо, учню 10 класу з с.Васючин, школу якого понилизи у ступені, до районного центру. Це місто Рогатин, що на Івано-Франківщині. Відстань між Васючином та Рогатином 18,2 км, прямий автобус ходить лише 2 рази у день. І не факт, що на ньому учень встигне дістатися до школи вчасно.

Ціна за проїзд становитиме 15-20 грн, тобто 630-840 грн в місяць. При чому, середня зарплата в Івано-Франківській області - близько 9000 тис (знову ж таки, у районних та сільські населених пунктах, дохід може бути нижчим середнього). Тому лише доїзд до школи буде витрачати немалу частку сімейного бюджету, особливо якщо, наприклад, у сім'ї двоє учнів старших класів, або сім'я неповноцінна. Які альтернативи дає система освіти, якщо батьки не володіють такими коштами?

Можна припустити, що учні зможуть продовжити навчання в 10-12 класах у школах сусідніх сіл. Але де гарантій того, що ці школи не знизять в ступені надалі? Однак, до найближчої від Васючина школи все ж доведеться долати понад 4 км.

Органи місцевого самоврядування обіцяють забезпечити учнів шкільними автобусами. Але це задоволення не з дешевих. Популярний шкільний автобус “Богдан” (власник компанії, до речі, Олег Гладковський, відомий корупційними справами в оборонці) коштує близько 1,7 млн грн. Додаймо до цього витрати на зарплати водію/водіям, паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування, гараж…

Вартість лише одного автобуса, без його обслуговування, співвідноситься з 212 зарплатами вчителів, що підлягають скороченню.

Ситуація у містах

Однак, масове закриття очікує і старшу школу великих населених пунктів. Наприклад, у Миколаєві, згідно з Дорожньою картою приведення мережі закладів загальної середньої освіти м.Миколаєва відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (2019-2022 роки): , до 1 вересня 2020 початковий етап реорганізації (без можливості навчання у старшій школі) торкнеться 28 шкіл. Миколаївські загальноосвітні заклади зазнають ліквідації чи об'єднання і у наступні навчальні роки. Близько 60% 10-11 класів Миколаєва під загрозою закриття.

Підлягають реорганізації і столичні школи: за даними Перспективного плану розвитку мережі закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва на період 2019-2022 років 7 шкіл району припиняє набір у 10-ий клас з 2019/2020 навчального року, ще 17 - з 2020/2021.

На Кіровоградщині: в Олександрівському районі відбулися акції протесту проти закриття 10-11 класів. Причина цьому знову ж таки перспективні плани, за якими ІІІ ступінь зберігатимуть менше ніж 30% загальноосвітніх закладів: з 7 шкіл І-ІІІ ступеня залишатиметься лише 2.

Питання загальної освіченості населення особливо актуальне. Страшно уявити країну, де лише “обрані” матимуть змогу здобути не те що вищу, а обов'язкову середню освіту. Підлітки 16-17 років, особливо з неблагополучних сімей, залишатимуться без елементарних знань. Як наслідок, це призведе до криміналізації, маргіналізації населення, збільшення рівня бідності та стане одним з найбільш кричущих показників неефективності освітньої реформи.

Одарченко Катерина - політтехнолог, партнер компанії "SIC Group Ukrainе"