28 липня Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади керівника української делегації в Тристоронній Контактній Групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі. Головної причини свого рішення він не назвав.

Президент України Зеленський коментуючи рішення Кучми зауважив, що його робота в ТГК була надзвичайно важливою і він з повагою ставиться до рішення експрезидента про припинення участі в діяльності ТКГ.

Варто зазначити, що про свої наміри піти з посади очільника делегації Кучма говорив ще у травні 2020 року. Леонідові Кучмі 9 серпня виповнюється 82 роки. Це поважний рік, аби здійснювати дипломатичні вояжі між Києвом і Мінськом на регулярній основі.

Утім, справа не тільки у віці Кучми, хоч це теж має значення. І не в тому, що переговори через пандемію коронавируса проводяться по скайпу, а Леонід Данилович не звик до такого формату. Йому важливий особистісний контакт, особистісні відносини з учасниками переговорів.

На мою думку, справа в тому, що Україна шукає можливості якщо не імплементації Мінських угод на умовах, які задовільняють Київ, то - втілення в життя планів Б, С, про які раніше говорив президент Зеленський.

Якщо чергове перемир'я буде зірвано, у України з'являться всі підстави говорити про недієздатність російської делегації виконувати домовленості. І наполягати на переформатування угоди або взагалі переговорного майданчика.

Нагадаю, що саме Кучма підписував Мінські угоди. З огляду на той факт, що вони не є міждержавним договором, не були ратифіковані парламентами, зобов'язання України, як мені здається, обмежується зобов'язаннями фактично однієї людини. І відсутність Кучми в переговорній групі ставить під сумнів легітимність цих угод.

Росія вже нервово відреагувала на відхід Кучми від переговорів. Представник РФ в ТКГ Борис Гризлов заявив, що фігура Кучми позитивно сприймалася і Кремлем, і в ОРДЛО. Мовляв, він нібито врівноважував "партію війни". Тобто, схоже, були певні компроміси з боку Леоніда Даниловича, що давало привід РФ говорити про безальтернативність цих угод.

Про наявність таких компромісів свідчить хоча би той факт, що 5 червня 2019 року на брифінгу у Мінську Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік заявив, що наступному засіданні ТГК розгляне питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО. "Ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою, і це, дійсно, так. Вона була підтримана й представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи наступного разу", - заявив Сайдік.

Сам експрезидент України зазначив, що немає ніякої економічної блокади. Натомість є тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Крім того, він зазначив, що рішення стосовно скасування тимчасової заборони та відновлення транспортних контактів потрібно ухвалювати на рівні РНБО. "Має відбутися засідання РНБО, на якому мають бути надані доручення всім, зокрема й уряду, щоб дати можливість зробити все нашій стороні, щоб це питання вирішити. У ТКГ ми рішень не ухвалюємо", - зазначив Кучма.

А напередодні Леонід Кучма на засіданні в Мінську оголосив про можливість заборонити відкривати вогонь у відповідь на атаки противника. "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів - шкіл, дитячих садків", - наводить слова Леоніда Кучми сайт українського президента.

Все, що відбувається наразі, дає певний політичний простір для України. А саме - можливість внесення змін до мінських угод, пояснюючи, що вони були підписані Кучмою, у якого не було відповідних повноважень.

При цьому не варто применшувати внесок Кучми: Україна виграла час, конфлікт вдалося локалізувати.

Ну, а в даний момент у нас з'являється можливість для певних політичних маневрів. Плюс - посилюється позиція віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова. Він показав себе фаховим перемовником, незважаючи на певні резонансні заяви, які можна назвати промацуванням грунту.

Останній в інтерв'ю "НВ" вже заявив, що потрібно залучити до переговорного процесу щодо окупованих територій Британію і США, як підписантів Будапештського меморандуму. "Мені здається, що як серйозні гравці на міжнародному майданчику, як стратегічні партнери України, було б добре, якби вони могли приєднатися до переговорів і допомогти Україні відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет в тих межах, які визнані міжнародно", — зазначив він.

Утім, у Раді національної безпеки та оборони ще не знають, хто замінить Леоніда Кучму у Тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Наразі розглядаються кілька варіантів. При цьому секретар РНБО Данилов додав, що Кучма не залишиться в стороні від переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Він нікуди від проблем, які є в нашій країні, не піде. Це дуже досвідчена людина, він дуже добре розуміє процеси, які відбуваються не тільки у відносинах України та Росії, але й у відносинах взагалі у світі", - зазначив секретар РНБО.

Співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов