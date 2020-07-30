Возглавить украинскую делегацию в ТКГ в Минске должен не Леонид Кравчук, а Петр Порошенко

Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил политолог и журналист Юрий Романенко.

Далее наводим текст автора без комментариев:

Сивочолість должна быть кошерной. Батько должен быть в Минске.

Резников хочет, чтобы в Минскую ТКГ вошёл Кравчук вместо Кучмы. Я считаю, что это не та сивочолість, которая там нужна.

В это тяжелое время Украину должен спасать настоящий Державник, Батько и Дипломат. Потому не нужно фантазировать и предложить возглавить ТКГ Порошенко.

Он эту кашу подписал, вот пусть и расхлёбывает. Пусть покажет класс в Минске. Как надо вести переговоры с агрессором.

Сивочолість должна быть кошерной.