Возглавить украинскую делегацию в ТКГ в Минске должен не Леонид Кравчук, а Петр Порошенко
Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил политолог и журналист Юрий Романенко.
Далее наводим текст автора без комментариев:
Сивочолість должна быть кошерной. Батько должен быть в Минске.
Резников хочет, чтобы в Минскую ТКГ вошёл Кравчук вместо Кучмы. Я считаю, что это не та сивочолість, которая там нужна.
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В это тяжелое время Украину должен спасать настоящий Державник, Батько и Дипломат. Потому не нужно фантазировать и предложить возглавить ТКГ Порошенко.
Он эту кашу подписал, вот пусть и расхлёбывает. Пусть покажет класс в Минске. Как надо вести переговоры с агрессором.
Сивочолість должна быть кошерной.