Громадський активіст та журналіст Сергій Бригадир на своїй сторінці в Facebook повідомив результати судового засідання щодо свого незаконного затримання поліцією:

В моїх діях на Гідропарку від 6 квітня цього року (справа по "Аполону з Гідропарку") суддя Марченко Дніпровського районного суду міста Києва не побачила складу адміністративного правопорушення, тобто закону я не порушував.

Наступним кроком бачу позов до ЄСПЛ проти держави України про компенсації мені моральної шкоди.

П.С. Деякі співучасники зазіхань поліції на конституційні права громадян - ви були неправі.