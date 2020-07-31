Громадський активіст та журналіст Сергій Бригадир на своїй сторінці в Facebook повідомив результати судового засідання щодо свого незаконного затримання поліцією:

В моїх діях на Гідропарку від 6 квітня цього року (справа по "Аполону з Гідропарку") суддя Марченко Дніпровського районного суду міста Києва не побачила складу адміністративного правопорушення, тобто закону я не порушував.

Наступним кроком бачу позов до ЄСПЛ проти держави України про компенсації мені моральної шкоди.

П.С. Деякі співучасники зазіхань поліції на конституційні права громадян - ви були неправі.

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В моїх діях на Гідропарку від 6 квітня цього року (справа по "Аполону з Гідропарку") суддя Марченко Дніпровського районного суду міста Києва не побачила складу адміністративного правопорушення, тобто закону я не порушував. Наступним кроком бачу позов до ЄСПЛ проти держави України про компенсації мені моральної шкоди. П.С. Деякі співучасники зазіхань поліції на конституційні права громадян - ви були неправі.

Gepostet von Сергій Бригадир am Freitag, 31. Juli 2020