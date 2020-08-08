Народный депутат Сергей Шахов убежден, что попытки отменить местные выборы на Луганщине и Донетчине - это страх власти еще больше потерять свои позиции Об этом он пишет на своей странице в Facebook. СПРОБИ СКАСУВАТИ МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА ЛУГАНЩИНІ ТА ДОНЕЧЧИНІ – ЦЕ СТРАХ ВЛАДИ ЩЕ БІЛЬШЕ ВТРАТИТИ СВОЇ ПОЗИЦІЇ Влада,... Gepostet von Сергій Шахов am Samstag, 8. August 2020

"Власть, понимая, что проигрывает местные выборы в Донецкой и Луганской области, пытается их отменить. Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации обратились к Центральной избирательной комиссии с предложением отменить выборы в 10 и 8 ОТГ соответственно.

В 2019 году в половине мажоритарных избирательных округов на Луганщине победили представители «Нашего края». "Слуга народа" победил лишь в одном округе. На Донбассе они вообще не получили ни одного мандата.

За год ситуация в стране ухудшилась, «слуги» стремительно теряют рейтинг. Попытки жульничать с выборами – это страх власти еще больше потерять свои позиции в прифронтовом регионе. И это в условиях объявленного перемирия, когда власть хвастается достигнутыми успехами в прекращении огня.

То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война.

Несколько лет мы ведем борьбу за Северодонецк и Лисичанск. Мной, в частности, было зарегистрировано Постановление в Верховной Раде о проведении досрочных местных выборов в Северодонецке, который сейчас является фактической столицей Луганщине.

Очередные местные выборы являются шансом обновить прифронтовые совета. Однако союз «старых» и так называемых новых лиц пытается законсервировать ситуацию в регионе.

Мы, представители «Нашего края», требуем от Президента Украины и международных организаций вмешаться в ситуацию и не допустить отмены местных выборов на Донетчине и Луганщине.