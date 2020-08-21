Недавно на сайте группы «Информационное сопротивление» была опубликована информация со ссылкой на министра А. Резникова о том, что ежегодные расходы России на войну против Украины и на содержание оккупированных территорий Донбасса составляют около 5 млрд долларов США.

Зато, интересно не столько заявление А. Резникова, как информация авторов: «как сообщала группа «ИС», Россия сокращает расходы на «ЛДНР».

Тем не менее, остановимся на этом более подробно, чтобы показать механизмы распространения непроверенной информации.

С 2017 года с легкой руки так называемых «военных экспертов» в украинских СМИ начинают периодически появляться сообщения о сокращении финансирования так называемых «республик» со стороны РФ. Так, например, в мае 2017 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что сокращение финансирования Россией приводит к росту уровня задолженности по социальным выплатам и задержки заработной платы сотрудникам «бюджетообразующих» предприятий. А уже 25 сентября 2017 года украинские СМИ распространяют информацию группы «Информационное сопротивление», которую считают приближенной к ГУР МОУ, что в России заканчиваются деньги на содержание псевдореспублик. По информации «ИС», главарям «ДНР» и «ЛНВ» сообщили, что стоит сократить расходы бюджета на социальную сферу.

По "оперативным данным" группы "ИС" это решение якобы вызвало недовольство главарей боевиков из-за ограниченности резервов и жестких требований российских "кураторов".

Опровергая информацию «ИС» аналитический отдел ГИ "Права Справа" информировал, что речь идет не об уменьшении объема финансирования псевдореспублик Россией, а минимизации расходов. Происходил процесс перераспределения финансовых потоков. Кремль пытался вывести так называемые «Д/ЛНР» на самофинансирование и создать для этого определенный алгоритм действий.

Примечательно, что в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщается, что "Россия будет продолжать поддерживать неподконтрольные районы Донбасса из-за расположения региона на границе. Но Москва демонстрирует готовность быть более гибкой в своих подходах и объемах поддержки отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – отмечалось в отчете.

Впрочем, несмотря на оценки отечественных и американских аналитиков, 12 февраля 2019 года группа «Информационное сопротивление» в очередной раз делает информационный вброс, фактически дезинформируя военно-политическое руководство страны о сокращении финансирования ОРДЛО со стороны РФ. Отдельно, в сообщении группы «ИС» говорится, что оккупационные власти «Д/ЛНР» получила распоряжение заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, скорректировать запрос на финансовую и материально-техническую помощь из России на 2019 год в сторону ее радикального сокращения.

Стоит отметить, что эта информация не соответствовала реальному положению вещей. Российский "Газпром" в 2018 году, напротив, увеличил поставки газа в ОРДЛО – 2,74 млрд куб. м газа по сравнению с 2,43 млрд куб. м за 2017 год. Поставка российского природного топлива на оккупированные территории осуществлялась через газоизмерительные станции «Платово» и «Прохоровка». Как сообщалось ранее, 19 февраля 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ и «Газпрому» подготовить предложения по поставкам газа на оккупированные территории Донбасса в качестве гуманитарной помощи.

20 апреля 2020 года со ссылкой на Telergram-канал Вольнодумец группа «ИС» сообщает о сокращении на 20% расходов на поддержку псевдореспублик со стороны РФ.

Обращает на себя внимание тот факт, что комментируя заявления министра Резникова, группа «ИС» фактически признает, что предыдущая информация группы о сокращении финансирования квази образований не соответствует действительности.

Стоит отметить, что информация министра А. Резникова относительно объемов финансирования ОРДЛО со стороны РФ была опровергнута аналитическим отделом ГИ "Права Справа".

Приведенные факты свидетельствуют о несоответствии и откровенной дезинформации относительно ситуации в ОРДЛО, которая подается военно-политическому руководству Украины. Без достоверных данных, планы по реинтеграции временно оккупированных территорий разработать невозможно.

Решить эту проблему можно создав аналитические структуры, которые бы занялись информационным сопровождением деятельности государственных структур.

Д. Снегирев