Нормандську зустріч радників глав держав, що мала пройти 28 серпня в Парижі, скасували.

На моє переконання, Росія навмисне зірвала зустріч радників лідерів нормандської четвірки. Заступник глави адміністрації президента Росії Козак намагається мінімізувати дипломатичну активність України щодо мінського формату. Адже Київ неодноразово говорив про перегляд мінських домовленостей або взагалі виходу з них.

Росія хоче зосередити всю увагу і відповідальність України винятково на нормандській зустрічі. Зокрема, на домовленостях, які підписував президент Зеленський у грудні 2019 року в Парижі.

Демарш Росії відбувся після заяви Зеленського про підписання документів щодо закінчення війни саме на переговорах глав держав "норманду". Кремль ставить жорсткі умови: зустріч лише за умови виконання Україною домовленостей 2019 року. Тобто імплементація так званої формули Штайнмаєра і надання ОРДЛО особливого статусу.

Зустріч радників у Парижі 28 серпня мала стати першою із трьох. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після зустрічі радників глав держав будуть переговори міністрів, а тоді – лідерів країн.

Нагадаю, 25 серпня зустріч радників скасували. За повідомленням Офісу президента, через термінове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна. Росія називає свою причину. Сторони не можуть погодити проєкти підсумкових документів та мають інші розбіжності.

Водночас президент Зеленський в інтерв’ю телеканалу Euronews зауважив, що за результатами другої нормандської зустрічі є високий шанс закінчення війни. Він висловив сподівання, що нормандська четвірка збереться якомога швидше – у 2020 році.

Кремль не цікавлять мінські домовленості. Там розуміють, що з виходом Кучми з Тристоронньої контактної групи мінські угоди фактично втратили свою актуальність. Відповідно, в України з’явився простір для дипломатичних маневрів. Заяви Кравчука про особливий характер самоврядування в ОРДЛО нікого в Росії не цікавлять.

Кремль показує: зустріч тільки в форматі президентів і на умовах РФ. Росія зіграла на спробах Зеленського показати, що він виступає президентом миру. Зокрема, що на наступній зустрічі в нормандському форматі будуть зрушення щодо розв’язання збройного конфлікту.

Тому зустрічі радників не буде. А лише міністрів закордонних справ і глав держав. На мою думку, наприкінці вересня переговори у нормандському форматі можуть відбутися.

Росія розраховує на проведення місцевих виборів в ОРДЛО уже 25 жовтня – одночасно з виборами по всій Україні. І вимагатиме від нас призначення виборів. Але, призначити вибори в ОРДЛО 25 жовтня нереально. Не виключено, що Верховна Рада ухвалить окрему постанову з іншою датою виборів. Хоча такий крок знизить суб’єктність України.

Мета Росії – не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в ОРДЛО. Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть.

Автор: Д. Снєгирьов