Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 23 по 29 листопада обіцяє стрімке похолодання: якщо на початку тижня вдень буде до +4°, то вже в суботу, 28 листопада, максимум опуститься до -3°, а вночі очікується до -7°. Більшість днів тижня синоптики прогнозують можливі опади.

Попередній тижневий прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про нестабільність, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: з 23 по 29 листопада Харківську область накриє справжня зима — максимальна денна температура впаде з +4° до -3°, а вночі синоптики прогнозують морози до -7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень температура коливатиметься від +4° до -3°, а вночі - від +2° до -7°. Більшість днів тижня супроводжуватимуться опадами.

У понеділок, 23 листопада, повітря прогріється до +4°, а вночі термометри покажуть -1°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, вдень утримається та сама позначка +4°, а вночі потеплішає до +2°. Опади також можливі.

У середу, 25 листопада, стовпчики термометрів опустяться до -1° вдень і -1° вночі. Синоптики попереджають про можливі опади.

У четвер, 26 листопада, вдень температура залишиться на позначці -1°, а вночі похолодає до -3°. Можливі опади збережуться.

У п’ятницю, 27 листопада, вдень очікується -2°, а вночі - така сама -2°. Синоптики прогнозують опади.

У суботу, 28 листопада, вдень похолодає до -3° - це буде найхолодніший день тижня, а вночі мороз посилиться до -7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів цього дня не прогнозують.

У неділю, 29 листопада, вдень утримається -3°, а вночі - така сама позначка. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 23 листопада, з максимумом +4°, а найхолоднішим - субота, 28 листопада, коли вдень буде -3°, а вночі -7°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю та неділю, і лише субота обіцяє бути без опадів.

Через стрімке похолодання та можливі опади мешканцям Харківської області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з опадами краще мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу, а вночі, коли морози сягатимуть -7°, варто утеплити вікна та двері і подбати про додаткове опалення в приміщеннях.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко погіршиться: синоптики дали прогноз на тиждень з 9 по 15 листопада у харківській області.

Також Politeka повідомляла, харківську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 листопада.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про різке похолодання: прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 листопада у харківській області.