Друзі, напишу про трохи складну тему, яка, насправді, дуже шкодить Києву та взагалі українцям. Одразу чекаю на велику кількість ненависті в коментах, але пишу рівно те, що знаю не просто зі слів.
Заробітчани, або так звані «активісти».
В Києві існує кілька груп людей, ГО, які системно займаються вимаганням на забудовах, які своїми діями дуже шкодять справжньому протесту мешканців чи щирих активістів.
З тих, кого я точно можу вже назвати і ідентифікувати, це такі організації, як «стоп свавіллю», «твердиня», частина Свободи(недарма з неї пішов Юрій Левченко), КУПР. Відома особа Ігор Мірошниченко, що став вже токсичним і його не беруть нікуди на ці вибори.
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Певен, що в коментах багато хто допише і організації і конкретних людей. Щодо цих я можу казати впевнено. Це не означає, що вони десь могли і «безкоштовно» підтримувати процес, але точно неодноразово отримували кошти за «вирішення питання», ухід чи гасіння протесту.
Як це часто діє?
По різному:
1. Приходять до забудовника та пропонують заплатити, а якщо ні, то штучно створюють мітинги та протести
2. Організовують протести проти одного забудовника в інтересах іншого. Приклад: Осокорки. В інтересах Валерія Іщенка було створено потужний протест проти будівництва в одній частині розв’язки, хоча інші 3 забудували без проблем.
3. Мешканці самостійно виходять на протест, але приходять ніби підтримати «досвідчені» протестувальники, але вони на справді знаходять лідерів, проводять розвідку, а потім пропонують забудовнику як саме вирішити питання та по одному нейтралізувати протестуючих(дуже часто це вдається, але не завжди. Залежить від людей)
4. Деякі підкріплюються ще й адмінресурсом в Київраді, створюючи загрозу якогось рішення, а потім отримавши кошти гасять протест.
І таких різних схем існує немало((
До чого все це я?
Дуже важливо на початку сформувати стійке коло довіри в ініціативній групі і обережно ставитись до тих, хто «приєднується». Гарний приклад - громада Протасового Яру (Роман Ратушний) Громадським активістам, перш ніж з головою вписуватись десь варто спочатку глибоко вивчити всі нюанси, бо можна потім скривдити свою репутацію. І основне - це почути думку саме мешканців, які мають бути рушійною силою.
З мого особистого досвіду мене втягнули 2 рази в сумнівні історії, але це було досить давно і це стало сильною наукою для мене.
Олексій Гриценко, голова громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан", член партії "Громадянська позиція"