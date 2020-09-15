В "Киевавтодоре" придумали, как наживаться на киевлянах при помощи велодорожек

Политолог Юрий Романенко предупредил жителей Киева о новой схеме обогащения столичной власти на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net. Он обратил внимание, что в городе появляются все новые и новые дорожки для велосипедистов, которые не пользуются спросом. Эксперт раскрыл, для чего на самом деле нужны нововведения.

"Київавтодор озаботился, как рубануть бабла на ремонте... Крещатика. Видать все остальные ремонты уже сделаны. Потому надо срочно проложить велодорожки. Оно ж ведь без них никак. На Гончара вон проложили. Как еду ни одного велосипедиста не вижу, но есть велодорожка, что идёт из ниоткуда в никуда. И функция таких велодорожек дать возможность эвакуировать авто припаркованные. Паркинги ведь так и не построили", - отметил Юрий Романенко.

По словам политолога, многие проекты, которые начали внедрять под руководством мэра Виталия Кличко заканчиваются проблемами для обычных горожан. На первый взгляд они кажутся полезными, а на деле же играют на руку только представителям власти.

"Единую систему велодорожек тоже так и не родили (а какой смысл в отдельных велодорожках, если они не работают как система). Зато постоянно генерируют схемы как тащить бабло или из карманов рядовых граждан, или из бюджета. Это и есть примета мэрства Кличко - благовидные инициативы вроде, а на выходе очередная постсоветская фигня на которой рубится бабло", - подытожил Юрий Романенко.

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