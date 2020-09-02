Выдвижение партией «Слуга народа» кандидатом в мэры Одессы комика Олега Филимонова вызвало оживленное обсуждение в соцсетях
Не остался в стороне и известный политолог и соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.
Он коротко и емко объяснил, о чем говорят такие шаги президента Владимира Зеленского и его команды, а также спрогнозировал, к чему они приведут.
«Лига смеха - главный кадровый резерв Зеленского. Филимонов на мэра Одессы - это демонстрация того, что власть отдаётся без боя. После местных выборов будем лицезреть пир региональных элит. Ну а Зеленскому придётся или сливать свой квартальный КВН, или идти по стопам Ющенко в турборежиме», – написал Романенко.
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Как известно, бизнесмен и народный артист Олег Филимонов принял решение попытать счастья на местных выборах после встречи с главой государства. В одном из интервью он рассказал, что такое предложение ему сделал лично президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что три месяца назад бывший комик пригласил его с супругой в Офис президента и во время обеда сделал предложение. Филимонов долго всё взвешивал, но в итоге всё-таки решил, что будет участвовать в выборах.
Напомним, недовольному "слугами" Зеленскому указали на собственный просчёт.
Как сообщала Politeka, слуги народа протаскивают в мэры квнщика и юмориста, Зеленский высказался.
Также Politeka писала, что эксперт высказался о решении Притулы баллотироваться в мэры.