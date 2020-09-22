Власти Киева покрывают застройку хаотично установленных МАФов

Об этом в своем Facebook рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко.

Далее приводим текст автора без комментариев и правок:

На месте «побежденных» Кличко МАФов растут новые. Как Кличко покрывает МАФ-мафию.

Киевский городской голова Кличко постоянно хвастается своими победами. К примеру, сколько денег мэр тратит на имиджевые проекты для собственного пиара. В свои «победы» Виталий Кличко записал еще и извечную борьбу с МАФами, ведь, по его мнению, ситуация в Киеве изменилась к лучшему. Однако многодневный рейд по районам показал, что никакой победы нет, а мэр только имитирует борьбу с временными сооружениями. Большинство МАФов и в дальнейшем стоят, а на месте тех, которые убирают на объективе телекамер, уже на следующий день вырастают новые.

Киевляне также не заметили победы Кличко над МАФами и оставляют в комментариях к очередной «победной» публикации «теплые» слова, добавляя фотографии с многочисленными киосками в разных уголках города.

Зеленые зоны и парки столицы и дальше страдают от малых архитектурных форм, а пространство возле метро, особенно возле конечных станций, превращается в засилье незаконных киосков и рынков. Особый цинизм действующего мэра заключается в том, что так называемые временные сооружения не только не сносят, но и в дальнейшем устанавливают.

КП «Киевблагоустройство», которое должно контролировать этот вопрос, не спешит выполнять свои функции. Жалобы на незаконные Мафы ними направляются в район, а оттуда пишут, что все документы на демонтаж уже передали на «Киевблагоустройство», а «благоустройство» ничего не демонтирует. Замкнутый круг, который мог бы оборвать городской голова. Если бы хотел.

Тот факт, что такое происходит в Киеве-не новость, ведь в конце 2019 года руководителя КП "Киевблагоустройство" Павла Бирюка сменил Николай Бойко, который по странному стечению обстоятельств является одноклассником директора департамента благоустройства КГГА Алексея Кулебы…

Итак, действующие депутаты Киевсовета и чиновники КГГА и в дальнейшем тщательно покрывают застройку хаотично установленных МАФов, но городскому голове, конечно, об этом ничего не известно, не так ли?