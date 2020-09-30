Нынешние партии, которые решили баллотироваться в Киевсовет, так воспользовались Избирательным Кодексом, что поставили на первые места в общем списке очень симпатичных кандидатов.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. "Знай" приводит слова автора без комментариев.

Открою тайну: если партия преодолевает 5-процентный барьер, то первыми становятся депутаты, представленные первым номером в округах. В Киеве их 13, поэтому лидерами списков являются первые номера в этих 13 округах.

Отклоняем завесу таинственности этих списков – и начнем с провластной партии Порошенко. Провластна она потому, что последние 5 лет большинство в Киевсовете имела именно она. Сегодня «ЕС» возглавляет жена Порошенко, а если посмотреть на первые номера в партии, то это добрый десяток действующих депутатов, которые «честно» голосовали с застройщиками и Кличко за все непопулярные и коррупционные решения в городе Киеве. В этот список входят известные гречкосеи и те, кто попал в коррупционные скандалы. Одним словом – это команда, которая построила коррупционный Киев и собирается строить европейский. Видимо, какое-то второе дыхание у них откроется.

"УДАР" – вообще катастрофа. Эта партия фактически возродилась, в Киевсовете у них нет ни одного представителя, но на билбордах они рассказывают, что всегда были с киевлянами. С киевлянами может и нет, но заместителями были точно. Один даже подделал диплом. В этот список также входит руководитель Генплана, который его не сдал, руководитель метрополитена, который не построил ни одной станции, и конечно жены и дети известных застройщиков.

"Батькивщина" – партия, которая в основном голосовала за решения Кличко. Они пошли самым циничным путем, развесив билборды о том, что у них самая надежная команда. Интересно, что многие депутаты вышли из фракции из-за того, что ее члены голосуют с застройщиками, а предыдущее руководство во главе с Бондаренко сегодня где-то в хвосте списка. Сейчас ее возглавляют застройщики. Алла Шлапак – женское лицо команды Черновецкого, а также жена Насирова... и еще много интересного.

Подобная ситуация, только в короткой версии, и в блоке Омельченко. Видимо, Александр Александрович его не анализировал, но на самом деле это список Черновецкого, потому что на проходных местах здесь его бывшие депутаты. А финансирует, по инсайдерским данным, его ексзять Супруненко.

"Слуга народа" должна была бы показать пример, но нет. Возглавляет список жена министра иностранных дел Кулебы, далее идут друзья Ермака, Тищенко, Кошевого, заместители министров, представители шоу-бизнеса. Среди них есть даже эксминистерка здравоохранения, которая ничего для его охраны не сделала.

Я остановлюсь на списках партий, которые еще не были в Киевсовете, позже – там тоже беда. Но, друзья, будем внимательными к тем, кого вы выбираете.

Команда ГР "Рідна країна" формировалась последние 10-15 лет. Мы выбирали тех, кто может быть профессиональными депутатами, достойными представителями и защитниками жителей своих районов. Все эти люди делали полезные дела для нашего города без бюджетных средств. Они патриоты, профессионалы и успешные в своем деле люди.

Наш антикоррупционный тренд заключается в том, что в команде «Рідної країни» вы не увидите ни одного действующего депутата, представителя КГГА, ни одного чиновника районных администраций. У нас также нет жен политиков или власть имущих, застройщиков или их представителей. Чтобы навести порядок в Киеве, мы должны быть независимыми.

Я советую всем киевлянам просмотреть списки партий. Почти у всех в списке есть действующие депутаты Киевсовета, представители компаний застройщиков или финансово-политических групп, которые управляют городом последние 6 лет.